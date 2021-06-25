جلسة لتجديد الصفقات في الاتحاد السكندري

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يعقد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، جلسة مع حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي السكندري، خلال الأسبوع الجاري.

وعلمت «المصري اليوم» أن محمد مصيلحي، سوف يعقد جلسة مع حسام حسن، خلال الأسبوع الجاري، وذلك لتحديد أسماء اللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

كما سيتم خلال الجلسة حسم مصير بعض اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع النادي في نهاية الموسم الجاري، على رأسهم الظهير الأيسر صبري رحيل والمدافع السوري عمر الميداني.

وكان محمد مصيلحي، توصل لإتفاق مع حسام حسن، بشأن تجديد عقده مع النادي لمدة موسم أخر، وذلك لرغبته في إضافة استقرار فني على الفريق، خاصة أنه يرى أن العميد قادر على تكوين فريق قوي لزعيم الثغر، يستطيع المنافسة على البطولات.