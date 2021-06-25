أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتفقد موقف مشروعات العاصمة الإدارية ويتجول بالأحياء السكنية المختلفة -
«التعليم» تتيح امتحان اللغة العربية لطلاب المدارس الدولية على موقعها الإلكتروني -
أرملة شاه إيران بعد وفاة جيهان السادات : العالم فقد شخصية عظيمة -
وزير الخارجية اليمني: «أنصار الله» ترفض السلام ونحذر من استمرار تصعيدهم في مأرب -
طارق يحيى يرحل عن قطاع الناشئين فى الزمالك ويكشف عن منصبه الجديد -
تقلده الملك سلمان.. تعرّف على موقع وسام "آل سعيد" بين أوسمة عُمان -
إحصائية: ارتفاع نسبة التحصين بين منسوبي الجامعات السعودية -
أمير تبوك يرفع برقيتي شكر للقيادة الرشيدة بمناسبة تثبيت سقف السعر المحلي للبنزين -
بعد نبأ ارتفاع أسعار المكعبات.. إحدى شركات أعلاف الأفلاج تمتنع عن بيعها -
"العُمري" يثمّن مبادرة جامعة تبوك بإتاحة حجز مواعيد اللقاح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

جلسة لتجديد الصفقات في الاتحاد السكندري

Print
جلسة لتجديد الصفقات في الاتحاد السكندري جلسة لتجديد الصفقات في الاتحاد السكندري

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يعقد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، جلسة مع حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي السكندري، خلال الأسبوع الجاري.

وعلمت «المصري اليوم» أن محمد مصيلحي، سوف يعقد جلسة مع حسام حسن، خلال الأسبوع الجاري، وذلك لتحديد أسماء اللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

كما سيتم خلال الجلسة حسم مصير بعض اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع النادي في نهاية الموسم الجاري، على رأسهم الظهير الأيسر صبري رحيل والمدافع السوري عمر الميداني.

وكان محمد مصيلحي، توصل لإتفاق مع حسام حسن، بشأن تجديد عقده مع النادي لمدة موسم أخر، وذلك لرغبته في إضافة استقرار فني على الفريق، خاصة أنه يرى أن العميد قادر على تكوين فريق قوي لزعيم الثغر، يستطيع المنافسة على البطولات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء يتفقد موقف مشروعات العاصمة الإدارية ويتجول بالأحياء السكنية المختلفة

رئيس الوزراء يتفقد موقف مشروعات العاصمة الإدارية ويتجول بالأحياء السكنية المختلفة

«التعليم» تتيح امتحان اللغة العربية لطلاب المدارس الدولية على موقعها الإلكتروني

«التعليم» تتيح امتحان اللغة العربية لطلاب المدارس الدولية على موقعها الإلكتروني

أرملة شاه إيران بعد وفاة جيهان السادات : العالم فقد شخصية عظيمة

أرملة شاه إيران بعد وفاة جيهان السادات : العالم فقد شخصية عظيمة

وزير الخارجية اليمني: «أنصار الله» ترفض السلام ونحذر من استمرار تصعيدهم في مأرب

وزير الخارجية اليمني: «أنصار الله» ترفض السلام ونحذر من استمرار تصعيدهم في مأرب