الشعباني يعلن قائمة الترجي لمواجهة الأهلي

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أعلن معين الشعباني، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الترجي التونسي، قائمة مباراة الأهلي، والمقرر لها غدا السبت، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز على الترجي بهدف دون رد لمحمد أشرف في رادس بذهاب نصف النهائي.

وجاءت قائمة الترجي كالآتي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية – فاروق بن مصطفى – محمد صديق دبشي

خط الدفاع: عبدالقادر بدران – سامح الدربالى – خليل شمام- حمدي النقاز – محمد أمين المساكني – إلياس شتي – محمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: أنيس البدري – حمدو الهوني – علاء الدين مرزوقي – عبدالرحمن مزيان- فوسيني كوليبالي – سيدريك جبو – محمد على بن رمضان – عبدالرؤوف بن غيث.

خط الهجوم: نسيم بن خليفة- خالد عبدالباسط – عبدالرحمن مزيان – ويليام توجوي.