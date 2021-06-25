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ضبط أحد الأشخاص بتهمة النصب على المواطنين بالغربية  

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ضبط أحد الأشخاص بتهمة النصب على المواطنين بالغربية   ضبط أحد الأشخاص بتهمة النصب على المواطنين بالغربية  

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تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم إلحاق أبنائهم ببعض الجامعات.

وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من سيدة ، بمدينة طنطا، وآخرين بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم إلحاق أنجالهم ببعض الجامعات، زاعماً لهم علاقته ببعض مسئولى تلك الجامعات خلافاً للحقيقة.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة الواقعة وقيام أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنين تمثل فى إيهامهم بعلاقاته ببعض المسئولين وقدرته على إلحاقهم بالجامعات المصرية والأجنبية ، زاعماً لهم علاقته ببعض مسئولى تلك الجامعات خلافاً للحقيقة، وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبالغ مالية مختلفة من الشاكين ، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أمكن ضبطه وبحوزته هاتف محمول، بفحصة فنياً تبين أنه محمل بتطبيق الواتس آب وإحتوائه على العديد من المحادثات مع ضحاياه تؤكد نشاطه الإجرامى، وبمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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