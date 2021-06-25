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الجيزة تدفع بفرق النظافة لرفع مخلفات من أعلى سطح أحد العقارات (صور)

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دفعت محافظة الجيزة بفرق ومعدات النظافة لرفع مخلفات متراكمة أعلى سطح أحد العقارات بمنطقة الكيت كات.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة رصدت تراكم لأطنان من القمامة أعلى سطح عقار مكون من دور واحد بشارع مراد بمنطقة الكيت كات بحي شمال الجيزة، مشيراً إلى أنه تم علي الفور تكليف هيئة النظافة والتجميل وحي شمال بالتوجه نحو العقار المشار إليه ورفع كافة المخلفات منه لما يعكسه ذلك من شكل غير حضاري ويضر بالصحة العامة للمواطنين لما يمثله من مصدراً للتلوث والأمراض.

ولفت إلى أنه تم رفع ٨٠ طن مخلفات حتي الآن من خلال فرق ومعدات هيئة النظافة علي مدار ثلاثه ايام متتالية وجاري استكمال الأعمال لرفع المخلفات بالكامل.

وناشد محافظ الجيزة المواطنين بالتعاون مع أجهزة المحافظة بالإبلاغ عن اي حالات مماثلة ليتم التعامل الفوري معها حفاظا علي صحه المواطنين بالإضافة الي عدم إلقاء المخلفات إلا في صناديق القمامة المخصصة لها والمنتشرة بقطاعات المحافظة بالكامل لتسهيل أعمال رفعها.

المصرى اليوم

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