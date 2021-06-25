أخبار عاجلة

تقلده الملك سلمان.. تعرّف على موقع وسام "آل سعيد" بين أوسمة عُمان -
إحصائية: ارتفاع نسبة التحصين بين منسوبي الجامعات السعودية -
أمير تبوك يرفع برقيتي شكر للقيادة الرشيدة بمناسبة تثبيت سقف السعر المحلي للبنزين -
بعد نبأ ارتفاع أسعار المكعبات.. إحدى شركات أعلاف الأفلاج تمتنع عن بيعها -
"العُمري" يثمّن مبادرة جامعة تبوك بإتاحة حجز مواعيد اللقاح -
السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة -
روسيا تتهم فرنسا بـ «النازية»: أصابتها الغيرة بسبب فشلها -
السودان: إرسال قوات مشتركة إلى ولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان للسيطرة على الأوضاع -
اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الزمالك حتى نهاية الدوري -
اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الزمالك وأسوان في كأس مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين بالقليوبية  

Print
حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين بالقليوبية   حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين بالقليوبية  

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت قرية مشتهر ومحيطها بالقليوبية.

وتمكنت الحملة من ضبط 7 قطع سلاح نارى ، و5 متهمين ، و18 قضية مخدرات، ضُبط خلالهم كميات من المواد المخدرة بحوزة 19 متهم لـ12 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا سرقات، و

4 قطع سلاح أبيض ، وتنفيذ 7146 حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء يتفقد موقف مشروعات العاصمة الإدارية ويتجول بالأحياء السكنية المختلفة

رئيس الوزراء يتفقد موقف مشروعات العاصمة الإدارية ويتجول بالأحياء السكنية المختلفة

«التعليم» تتيح امتحان اللغة العربية لطلاب المدارس الدولية على موقعها الإلكتروني

«التعليم» تتيح امتحان اللغة العربية لطلاب المدارس الدولية على موقعها الإلكتروني

أرملة شاه إيران بعد وفاة جيهان السادات : العالم فقد شخصية عظيمة

أرملة شاه إيران بعد وفاة جيهان السادات : العالم فقد شخصية عظيمة

وزير الخارجية اليمني: «أنصار الله» ترفض السلام ونحذر من استمرار تصعيدهم في مأرب

وزير الخارجية اليمني: «أنصار الله» ترفض السلام ونحذر من استمرار تصعيدهم في مأرب