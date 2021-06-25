حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين بالقليوبية  

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت قرية مشتهر ومحيطها بالقليوبية.

وتمكنت الحملة من ضبط 7 قطع سلاح نارى ، و5 متهمين ، و18 قضية مخدرات، ضُبط خلالهم كميات من المواد المخدرة بحوزة 19 متهم لـ12 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا سرقات، و

4 قطع سلاح أبيض ، وتنفيذ 7146 حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.