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سقوط نصاب جديد بالإسماعيلية  

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سقوط نصاب جديد بالإسماعيلية   سقوط نصاب جديد بالإسماعيلية  

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تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط مسجل خطر، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بالإسماعيلية.

وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال من سيدة، بالإسماعيلية بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليها والإستيلاء منها على مبلغ مالى نظير بيعه قطة أرض لها، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء صحة الواقعة وتبين قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى تملك قطع أراضى بزعم ملكيته لها، وتمكن من خلال ذلك الإستيلاء من الشاكية على مبلغ مالى بزعم بيعه قطعة أرض لها كائنة بمحافظة الإسماعيلية، وعقب ذلك إكتشفت أنها مملوكة لشخص آخر وإستولى على المبلغ المالى لنفسه ورفض رده للشاكية .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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