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يورو 2020 .. موعد مباريات دور الـ16 بكأس الأمم الأوروبية

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يورو 2020 .. موعد مباريات دور الـ16 بكأس الأمم الأوروبية يورو 2020 .. موعد مباريات دور الـ16 بكأس الأمم الأوروبية

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ينتظر عشاق الساحرة المستديرة منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 وذلك بعدما انتهت مرحلة المجموعات بأداء مميز ومهارات فردية رائعة بالإضافة إلى الصراع المبكر على قائمة الهدافين.

وستقام مباريات الدور الثاني على 4 أيام ابتداء من السبت المقبل حيث ستُلعب مباراتين الأولى عند السادسة مساء بتوقيت القاهرة والثانية عند التاسعة.

وتُفتتح مباريات الدور الإقصائي الأول لبطولة يورو 2020 يوم السبت المقبل بمباراة ويلز والدنمارك في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، فيما سيكون اللقاء الثاني في التاسعة مساء بين إيطاليا والنمسا.

وسيلتقي منتخب هولندا مع نظيره التشيك في اللقاء الأول ليوم الأحد، فيما ستجمع الثانية قمة البرتغال وبلجيكا.

فيما سيشهد يوم الإثنين مباراة كرواتيا وإسبانيا في الساعة السادسة ولقاء فرنسا وسويسرا عند التاسعة.

وتختتم مباريات دور الـ 16 من بطولة يورو 2020 يوم الثلاثاء حيث ستلتقي إنجلترا مع ألمانيا في اللقاء الأول، وستواجه أوكرانيا السويد في المواجهة الثانية.

وستكون المباريات كالتالي:

ويلز ضد الدنمارك - إيطاليا ضد النمسا يوم السبت.

هولندا ضد التشيك - البرتغال ضد بلجيكا يوم الأحد.

كرواتيا ضد إسبانيا - فرنسا ضد سويسرا يوم الإثنين.

إنجلترا ضد ألمانيا - أوكرانيا ضد السويد يوم الثلاثاء.

المصرى اليوم

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