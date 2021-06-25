بداية من الـ10 مساءً.. قطع المياه 10 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

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قالت محافظة الجيزة إن شركة مياة الشرب والصرف الصحى ستقوم بقطع المياه عن مناطق (الزهراء - المنيب – القصبجي - ارض البحر - العمرانية الغربية – الطالبية (هرم) - نزلة السيسي - شارع البطران - كفر المنفى – كفر الجبل – الكوم الأخضر – المريوطية (هرم) - مشعل – شارع زغلول - شارع اللبيني - العروبة ومتفرعاته من الطالبية حتى المريوطية) لمدة 10 ساعات، وذلك اعتبارا من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة حتى الساعة 8 صباح غد السبت.

ويرجع سبب الانقطاع لغلق المياه عن الخط الرئيسي قطر 1200 مم لحين تحويل مسار خط المياه قطر 400 مم المغذى لمنطقة الكنيسة، ضمن أعمال مشروع محور ترعة الزمر التى تستلزم القيام بتخفيض منسوب خط مياه الشرب قطر 1200 مم القائم أعلى ترعة الزمر أمام شارع العدوى سليم، نظرا لوجود تعارض مع خط مياه قطر 400 مم.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وستقوم شركة مياة الشرب بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.