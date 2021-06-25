أخبار عاجلة

تقلده الملك سلمان.. تعرّف على موقع وسام "آل سعيد" بين أوسمة عُمان -
إحصائية: ارتفاع نسبة التحصين بين منسوبي الجامعات السعودية -
أمير تبوك يرفع برقيتي شكر للقيادة الرشيدة بمناسبة تثبيت سقف السعر المحلي للبنزين -
بعد نبأ ارتفاع أسعار المكعبات.. إحدى شركات أعلاف الأفلاج تمتنع عن بيعها -
"العُمري" يثمّن مبادرة جامعة تبوك بإتاحة حجز مواعيد اللقاح -
السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة -
روسيا تتهم فرنسا بـ «النازية»: أصابتها الغيرة بسبب فشلها -
السودان: إرسال قوات مشتركة إلى ولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان للسيطرة على الأوضاع -
اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الزمالك حتى نهاية الدوري -
اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الزمالك وأسوان في كأس مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

بداية من الـ10 مساءً.. قطع المياه 10 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

Print
بداية من الـ10 مساءً.. قطع المياه 10 ساعات عن بعض مناطق الجيزة بداية من الـ10 مساءً.. قطع المياه 10 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت محافظة الجيزة إن شركة مياة الشرب والصرف الصحى ستقوم بقطع المياه عن مناطق (الزهراء - المنيب – القصبجي - ارض البحر - العمرانية الغربية – الطالبية (هرم) - نزلة - شارع البطران - كفر المنفى – كفر الجبل – الكوم الأخضر – المريوطية (هرم) - مشعل – شارع زغلول - شارع اللبيني - العروبة ومتفرعاته من الطالبية حتى المريوطية) لمدة 10 ساعات، وذلك اعتبارا من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة حتى الساعة 8 صباح غد السبت.

ويرجع سبب الانقطاع لغلق المياه عن الخط الرئيسي قطر 1200 مم لحين تحويل مسار خط المياه قطر 400 مم المغذى لمنطقة الكنيسة، ضمن أعمال مشروع محور ترعة الزمر التى تستلزم القيام بتخفيض منسوب خط مياه الشرب قطر 1200 مم القائم أعلى ترعة الزمر أمام شارع العدوى سليم، نظرا لوجود تعارض مع خط مياه قطر 400 مم.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وستقوم شركة مياة الشرب بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي يصدَّق على 10 قوانين.. تعرف عليهم

السيسي يصدَّق على 10 قوانين.. تعرف عليهم

السيسي يوجه باستمرار جهود توفير السلع الغذائية الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي

السيسي يوجه باستمرار جهود توفير السلع الغذائية الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي

السيسي يصدق على 10 قوانين جديدة (التفاصيل)

السيسي يصدق على 10 قوانين جديدة (التفاصيل)

رسالة من السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي.. وشكري يتوجه إلى بلجيكا لتسليمها

رسالة من السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي.. وشكري يتوجه إلى بلجيكا لتسليمها