القبض على مسؤول محطة لاستيلاءه على وقود بنحو مليون و254 ألف جنيه في القليوبية

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ضبطت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع مباحث التموين مدير مسؤل عن أحد محطات تموين السيارات لقيامة بتجميع الوقود بقصد بيعه في السوق السوداء وقدرت المضبوطات بنحو مليون و254 الف جنية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من العقيد احمد عبدالعليم رئيس مباحث تموين القليوبية يفيد ضيط المدير المسؤول عن محطة لتموين السيارات لتجميعه 106633 لتر بنزين و61772 لتر سولارو بقصد بيعها بأزيد من السعر الرسمى قدرت بــ 1،254,467 جنيه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق