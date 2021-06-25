ضبط مصنع كيماويات يستخدم خامات إنتاج منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالعاشر

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز، ومصانع ومخازن المواد الغذائية ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار ترأس أحمد إبراهيم، مدير إدارة تموين العاشر من رمضان، حملة تفتيشية على المصانع والمحال التجارية، أسفرت جهودها عن تحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع الكيماويات والصباغة، وذلك لوجود خامات إنتاج منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ،وتم التحفظ على ٨ كراتين صبغات منتهية الصلاحية، كما تم التحفظ على ١٣ كرتونة صبغات مجهولة المصدر على ذمة المحضر.

كما قام مسئولي الحملة بتحرير ٣ محاضر جنح ادط، ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار .