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الحضري : سأظل مفتخرا أنني جعلت من السن مجرد رقم حينما لعبت في المونديـال

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الحضري : سأظل مفتخرا أنني جعلت من السن مجرد رقم حينما لعبت في المونديـال الحضري : سأظل مفتخرا أنني جعلت من السن مجرد رقم حينما لعبت في المونديـال

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غرد حارس المرمى الأسطورى للكرة المصرية عصام الحضري عبر موقع تويتر الجمعة متذكراً يوم 25-6 ولكن عام 2018 قبل 3 أعوام من الآن.


وكتب الحضري: «في مثل هذا اليوم في 2018 كنت في عامي الـ ٤٦ ويعلم الله كيف كنت أسعى وأعمل طوال سنوات من أجل وصول للمونديال وتحقيق حلمي باللعب» .

ونشر عصام الحضري لقطات لمباراة مصر والسعودية التي خسرتها مصر بنتيجة 2-1 وتابع: «جميعكم يدرك الأرقام القياسية التي حطمتها» .
واستدرك قائلاً: «لكنني سأظل مفتخرا أنني جعلت من السن مجرد رقم فقط حينما لعبت بالمونديال مع لاعبين من سن أولادي» .

المصرى اليوم

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