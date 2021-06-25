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ضبط 3 مصانع ومخزن لتصنيع مستلزمات زراعية مقلدة  

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ضبط 3 مصانع ومخزن لتصنيع مستلزمات زراعية مقلدة   ضبط 3 مصانع ومخزن لتصنيع مستلزمات زراعية مقلدة  

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وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع وشركات عشوائية فـى مجال تصنيع وتداول المستلزمات الزراعية والمطهرات والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمنتجات الغذائية المصنعة بإستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق محافظة المنوفية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط 3 مصانع ومخزن و3 شركات والمديرين المسئولين عنهم، حيث بلغ إجمالى المضبوطات 59 طن مواد خام ومنتج نهائى لمواد غذائية مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر معبأة ومعدة للتداول و38،46 طن مواد خام ومنتج نهائى لمبيدات وأسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية و15طن مواد خام ومنتج نهائي لكرتون مصنع من مواد مجهولة المصدر معبأة معدة للتداول و10000 عبوة منتج نهائى لعبوات دوائية بلاستيكية وزجاجية مجهولة المصدر و3384 عبوة مختلفة الأوزان منتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية مصنعة من مخلفات مجهولة المصدر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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