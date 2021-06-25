«البيطريين»: انتهاء مشروع ميكنة النقابة والربط الالكتروني 30 يونيو الجاري

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أعلنت نقابة الأطباء البيطريين، عن عقد لجنة تكنولوجيا المعلومات، برئاسة الدكتور محمد عفيفي سيف، لعدة لقاءات مع عدة شركات متخصصة في الحلول الذكية، والاتصالات، ونظم المعلومات، لمناقشة خدماتها التي يمكن أن تعمل على تطوير الأداء النقابي الخدمي في مجالات تدفق المستندات الكترونيا، والأرشفة الاليكترونية لكافة ملفات النقابة، وملفات الاطباء البيطريين اعضاء الجمعية العمومية.

وأوضحت النقابة في بيان صحفي لها، أن النقابة تهدف لإنشاء منصة تعليمية الكترونية، لتوفير محتوى تعليمي تدريبي بشكل دائم مستمر، اونلاين، وكذلك الربط الالكتروني بين النقابة، والجامعات المصرية، ونظم التحقق من الشهادات.

وأضاف البيان: «اختتمت اللجنة اللقاءات بالاجتماع مع أحد الشركات بحضور الدكتور خالد سليم، النقيب العام، وعرض ممثلو الشركة شرح تقديمي لتوضيح نموذج Demo للمنصة التعليمية من تصميمهم».

جدير بالذكر أن هناك لقاءات على مدار شهر يونيو من مهندسي الشركة المنفذة لمشروع الميكنة، والربط الرقمي مع كافة اقسام، وإدارات النقابة العامة لتذليل العقبات، ومشاكل التشغيل التي ظهرت اثناء التشغيل التجريبي للمشروع الفترة الأخيرة، تمهيدا للانتهاء من كافة تلك المشاكل، ومتطلبات النقابة لانتظام تقديم الخدمات الكترونيا للطبيب البيطري بناء على توجيهات الدكتور محمد سيف، للشركة بوضع تاريخ نهائي ٣٠ يونيو الجاري كموعد اخير للانتهاء من مشاكل عرقلة تشغيل المشروع».