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ضبط سيدة بتهمة النصب والاحتيال بكفر الشيخ  

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ضبط سيدة بتهمة النصب والاحتيال بكفر الشيخ   ضبط سيدة بتهمة النصب والاحتيال بكفر الشيخ  

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط سيدة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، بالإستيلاء على أموالهم لزعم استثمارها بكفر الشيخ.

وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عدد من المواطنين، بمحافظة كفر الشيخ بقيام سيدتين بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها بالمخالفة للقانون.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام سيدتين بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة التبغ والسجائر وتمكنتا من خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية بلغت 2،948,000 إثنين مليون وتسعمائة ثمانية وأربعون ألف جنيه مصرى من الشاكين مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها من قيمة رأس المال وإلتزامهن مع الشاكين في سداد الارباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنهما توقفن عن السـداد ورفضا رد أصــــل المبلغ المالى المسـتولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهمة الأولى، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها للواقعة بالاشتراك مع المتهمة الثانية، وجارى تكثيف الجهود لضبطها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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