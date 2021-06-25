وزير العدل أمام البرلمان للرد على شكاوى مشكلات المحاكم والشهر العقاري

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الثلاثاء المقبل، عدد من طلبات إحاطة والأسئلة الموجهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، بشأن مشكلات المحاكم والشهر العقاري.

ويناقش المجلس، طلبات إحاطة وسؤال، عن عدم تغطية مكاتب الشهر العقاري لجميع محافظات الجمهورية فضلا عن نقص عدد الموظفين بها مما يؤثر على سير العمل رغم المسابقات العديدة المعلن عنها، مقدمة من النواب: محمود أبوالخير، صابر عبدالحكيم، أحمد البنا، غادة على، رياض عبدالستار، لطفي شحاتة، محمد الحسيني، إيهاب أنيس، عمر وطني، أحمد قوره، نانسي بطرس، أحمد الحديدي، سناء السعيد، خالد أبونحول، ولاء التمامي، حسن المير، عبدالباقي تركيا.

كما يناقش المجلس، سؤال مقدم من النائبة راوية مختار، وطلبات إحاطة عن سوء أحوال وتهالك مباني المحاكم وتأخر تنفيذ بعض المشروعات لبناء المحاكم ببعض المحافظات، مقدمة من النواب عادل عامر، وعبدالله لاشين، محمد جنيدي، هشام حسين، طارق الطويل.

ويرد وزير العدل على طلب إحاطة عن تأخر عرض القضايا على مصلحة الخبراء مما يتسبب في ضياع حقوق المواطنين، مقدمان من النائبان محمد الجبلاوي، وعبدالوهاب خليل وكذلك طلبات الإحاطة عما يشوب قرار وزير العدل بتشكيل لجان فض المنازعات بين الجهات الحكومية والكيانات التابعة لها من عدم الدستورية بالإضافة إلى الطلب المقدم العضو محمود قاسم، عما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من وجود إهدار للمال العام بوزارة العدل والجهات التابعة له.

ويناقش المجلس الطلب المقدم من النائب أحمد نشأت منصور، عن تراخي الوزارة في إعمال رقابتها على عملية تقدير الرسوم القضائية وتحصيلها وكذلك الطلب المقدم من العضو يحيى كدواني، عن معاناة مواطني محافظة أسيوط من قصور الخدمات التي تقدمها إدارة السجل العيني، والمقدم من العضو يونس عبدالرازق فرج، عن النقص الشديد في عدد الأطباء الشرعيين.

كما يناقش البرلمان طلب الإحاطة المقدم من العضو محمد عبدالمقصود، عن عدم صرف البدلات والحوافز للعاملين بالشهر العقاري بالمناطق النائية.