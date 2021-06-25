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ضبط أكثر من 5.6 ملايين مخالف في الحملة الميدانية المشتركة

حقّقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، نجاحات في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر"، فيديو بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة، حيث أشارت إلى أن وزارة الداخلية تدعو جميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين "لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود" وذلك بالاتصال على الرقم 911 لمنطقتي مكة المكرمة والرياض وبالرقم 999 لجميع مناطق المملكة.

وتضمن الفيديو ضبط أكثر من 5.6 ملايين مخالف في الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود "وطن بلا مخالف" التي بدأت في 26/ 2/ 1439هـ.

ولفت إلى أن كلية الملك فهد الأمنية تواصل العمل على إنهاء إجراءات القبول المبدئي للمرشحين لبرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية للدورة رقم 65 لحملة الثانوية العامة، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وكشف المقطع عن قيام القوات الخاصة للأمن البيئي بضبط 87 مخالفاً لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

وتضمن الفيديو رصد 18.394 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا في مناطق المملكة للفترة من 3 حتى 9/ 11/ 1442هـ.

ولفت إلى أن الإدارة العامة للمجاهدين ضبطت عدداً من المعدات أثناء قيامها بنهل الرمال وتجريف التربة في المنطقة الشرقية.

وكشف المقطع أن الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية تُقدم خدماتها للرجال والنساء في كل من مناطق المملكة: (عسير، مكة المكرمة، القصيم، المدينة المنورة، حائل، الجوف، نجران، الرياض) وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وتضمّن الفيديو أن مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة حصل على الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة أربع سنوات من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك بعد استيفاء وتحقيق المستشفى المتطلبات والمعايير المعتمدة كافة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأفاد أن إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت 3035 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن الحملة الميدانية على مخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتناول المقطع استقبال المركز الوطني للعمليات الأمنية 310.837 مكالمة خلال الأسبوع الماضي، عبر رقم الطوارئ 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، بمعدل 44.405 اتصالات لكل يوم.