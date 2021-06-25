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ضبط أمين مستودع غاز بتهمة اختلاس 800 ألف جنيه في بقنا  

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ضبط أمين مستودع غاز بتهمة اختلاس 800 ألف جنيه في بقنا   ضبط أمين مستودع غاز بتهمة اختلاس 800 ألف جنيه في بقنا  

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تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أمين مستودع غاز، بتهمة اختلاس اسطوانات البوتاجاز من عهدته بقيمة 800 ألف جنيه بقنا.

وكان تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام أمين مستودع غاز بمدينة فرشوط، له معلومات جنائية، بإختلاس عدد من إسطوانات البوتاجاز عهدته والإستيلاء على قيمتها لنفسه.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وقيام المتهم بإستغلال موقعه الوظيفى وقام بالإستيلاء على 1920 أسطوانة بوتاجاز مملوئه من عهدته والتى بلغت قيمتها مبلغ 800 ألف جنيه وبيعها وإختلاس قيمتها لنفسه بدون وجه حق .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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