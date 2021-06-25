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استدرجه بحجة توصيلة..ضبط عاطل قتل سائق «توك توك» بالدقهلية

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استدرجه بحجة توصيلة..ضبط عاطل قتل سائق «توك توك» بالدقهلية استدرجه بحجة توصيلة..ضبط عاطل قتل سائق «توك توك» بالدقهلية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات واقعة سرقة مركبة توك توك ومقتل قائدها وضبط مرتكب الواقعة.

وكانت مركز شرطة نبروه بمديرية أمن الدقهلية قد تلقى بلاغًا من عامل بغياب نجله طالب عن مسكنهما عقب خروجه للعمل بمركبة «التوك توك» ملكه، والعثور على مركبة «التوك توك» أمام أحد المنازل، والعثور على جثة نجله بمياه إحدى المجارى المائية بدائرة المركز مصاب بكدمات بالوجه.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل له معلوات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، حيث قام بإستدراج المجني عليه بمركبة «التوك توك» قيادته بزعم توصيله لإحدى القرى وأثناء سيرهما بأحد الطرق طلب منه التوقف، وقام بمباغتته وكتم نفسه بيديه حتى فارق الحياة وقام بإلقائه بمياه المجرى المائى محل العثور وقام بإخفاء مركبة «التوك توك» بأحد الطرق الفرعية المؤدية لمكان العثور على «التوك توك» لحين التصرف فيها بالبيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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