طفلة تنهي حياة صديقها أثناء اللعب بالشرقية  

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تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من كشف غموض العثور على طفل بالشرقية، وتبين أن طفلة صديقته أنهت حياته أثناء اللعب أعلى سطوح منزلها.

وكان مركز بلبيس بأمن الشرقية قد تلقى بلاغًا بالعثور على جثة طفل أعلي سطح عقار.

وتبين أن الجثة للطفل عامان و4 شهورمغطي ببطانية ومُلقي عليه مجموعة من الملابس القديمة أعلي سطح عقار منزل مكون من طابق أرضي ملك مزارع بكامل ملابسه وعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كريمة مالك العقار.

بإستدعائها ومناقشتها قررت أن منزلها مواجه لمنزل الطفل المتوفي وصباح يوم الواقعة قامت بالنداء عليه للهو سوياً وإصطحابه لأعلي سطح العقار محل العثور على الجثة وأثناء لهوهما قامت بوضع كمية من الملابس والمفروشات المتواجدة بالسطح على الطفل المتوفـي والجلوس عليها والقفز عدة مرات فقام بالبكاء وعقب مرور فترة من الوقت قامت برفع الملابس عنه فوجدته قد فارق الحياة، عقب ذلك أخبرت والدتها.

وبسؤال والدتها 45 سنة، ربة منزل قررت ذات أقوال كريمتها وعلمها بوجود الطفل أعلي المنزل وقامت بإخبار زوجهاوسؤال زوجها قرر علمه بالواقعة وخشيته من الإفصاح والإبلاغ خوفاً من بطش أهلية الطفل .

جاري إتخاذ الإجراءات القانونية.