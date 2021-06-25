أخبار عاجلة

تقلده الملك سلمان.. تعرّف على موقع وسام "آل سعيد" بين أوسمة عُمان -
إحصائية: ارتفاع نسبة التحصين بين منسوبي الجامعات السعودية -
أمير تبوك يرفع برقيتي شكر للقيادة الرشيدة بمناسبة تثبيت سقف السعر المحلي للبنزين -
بعد نبأ ارتفاع أسعار المكعبات.. إحدى شركات أعلاف الأفلاج تمتنع عن بيعها -
"العُمري" يثمّن مبادرة جامعة تبوك بإتاحة حجز مواعيد اللقاح -
السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة -
روسيا تتهم فرنسا بـ «النازية»: أصابتها الغيرة بسبب فشلها -
السودان: إرسال قوات مشتركة إلى ولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان للسيطرة على الأوضاع -
اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الزمالك حتى نهاية الدوري -
اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الزمالك وأسوان في كأس مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

طفلة تنهي حياة صديقها أثناء اللعب بالشرقية  

Print
طفلة تنهي حياة صديقها أثناء اللعب بالشرقية   طفلة تنهي حياة صديقها أثناء اللعب بالشرقية  

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من كشف غموض العثور على طفل بالشرقية، وتبين أن طفلة صديقته أنهت حياته أثناء اللعب أعلى سطوح منزلها.

وكان مركز بلبيس بأمن الشرقية قد تلقى بلاغًا بالعثور على جثة طفل أعلي سطح عقار.

وتبين أن الجثة للطفل عامان و4 شهورمغطي ببطانية ومُلقي عليه مجموعة من الملابس القديمة أعلي سطح عقار منزل مكون من طابق أرضي ملك مزارع بكامل ملابسه وعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كريمة مالك العقار.

بإستدعائها ومناقشتها قررت أن منزلها مواجه لمنزل الطفل المتوفي وصباح يوم الواقعة قامت بالنداء عليه للهو سوياً وإصطحابه لأعلي سطح العقار محل العثور على الجثة وأثناء لهوهما قامت بوضع كمية من الملابس والمفروشات المتواجدة بالسطح على الطفل المتوفـي والجلوس عليها والقفز عدة مرات فقام بالبكاء وعقب مرور فترة من الوقت قامت برفع الملابس عنه فوجدته قد فارق الحياة، عقب ذلك أخبرت والدتها.

وبسؤال والدتها 45 سنة، ربة منزل قررت ذات أقوال كريمتها وعلمها بوجود الطفل أعلي المنزل وقامت بإخبار زوجهاوسؤال زوجها قرر علمه بالواقعة وخشيته من الإفصاح والإبلاغ خوفاً من بطش أهلية الطفل .

جاري إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

روسيا تتهم فرنسا بـ «النازية»: أصابتها الغيرة بسبب فشلها

روسيا تتهم فرنسا بـ «النازية»: أصابتها الغيرة بسبب فشلها

السودان: إرسال قوات مشتركة إلى ولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان للسيطرة على الأوضاع

السودان: إرسال قوات مشتركة إلى ولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان للسيطرة على الأوضاع

اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الزمالك حتى نهاية الدوري

اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الزمالك حتى نهاية الدوري