ضبط 5 قطع جلدية تستخدم في الشعوذة
أعلنت وزارة الحج والعمرة 7 خطوات للتسجيل في المرحلة الثانية للمسار الإلكتروني لموسم الحج لهذا العام، والتي تنطلق، في الساعة...
تمكنت شرطة منطقة حائل من القبض على مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبا 3 جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي بمدينة...
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف بن عبدالرحمن حكمي، بأنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات...
أطاحت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بأحد أكبر أوكار الغش، يدار من قبل مقيم من جنسية سورية وآخر من جنسية مصرية يعملان لحسابهما الخاص...
كرّم وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، المواطن محمد بن عبدالله بن سليمان العليط، الذي أسهم في منع حدوث...
إطلاق صيف السعودية بـ11 وجهة سياحية
أعلنت الهيئة السعودية للسياحة عبر منصة «روح السعودية» عن إطلاق برنامج صيف السعودية 2021 تحت شعار «صيفنا على جوك» خلال المدة من 24...
عملت الجمعية الأهلية لتطوير وتنمية العمل التطوعي، بمنطقة القصيم «تطوير» وانطلاقاً من دورها في رفع ودراسة الأفكار والمشاريع،...