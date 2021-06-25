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ضبط 5 قطع جلدية تستخدم في الشعوذة

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7 خطوات للتسجيل في ثاني مراحل المسار الإلكتروني للحج

أعلنت وزارة الحج والعمرة 7 خطوات للتسجيل في المرحلة الثانية للمسار الإلكتروني لموسم الحج لهذا العام، والتي تنطلق، في الساعة...

e001ba1c60.jpgأبهـا: الوطن
4f859d64a7.jpg15 ذو القعدة 1442 هـ

القبض على مواطنين اعتديا على عمال في محطات تعبئة الوقود

تمكنت شرطة منطقة حائل من القبض على مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبا 3 جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي بمدينة...

icon-byline.pngأبهـا: الوطن
icon-clock.png15 ذو القعدة 1442 هـ

ضبط 32 شخصا خالفوا تعليمات الحجر الصحي

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف بن عبدالرحمن حكمي، بأنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات...

icon-byline.pngجازان الوطن
icon-clock.png15 ذو القعدة 1442 هـ

الإطاحة بأكبر وكر لصناعة المنظفات المغشوشة تديره عمالة مخالفة

أطاحت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بأحد أكبر أوكار الغش، يدار من قبل مقيم من جنسية سورية وآخر من جنسية مصرية يعملان لحسابهما الخاص...

icon-byline.pngأبهـا: الوطن
icon-clock.png14 ذو القعدة 1442 هـ

وزير الداخلية يكرم مواطن منع حدوث حريق في مبنى سكني

كرّم وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، المواطن محمد بن عبدالله بن سليمان العليط، الذي أسهم في منع حدوث...

icon-byline.pngأبهـا: الوطن
icon-clock.png14 ذو القعدة 1442 هـ

إطلاق صيف بـ11 وجهة سياحية

أعلنت الهيئة السعودية للسياحة عبر منصة «روح السعودية» عن إطلاق برنامج صيف السعودية 2021 تحت شعار «صيفنا على جوك» خلال المدة من 24...

icon-byline.pngأبها: الوطن
icon-clock.png14 ذو القعدة 1442 هـ

جمعية تطوير تؤسس عددا من وحدات التطوع ضمن برنامج استدامة

عملت الجمعية الأهلية لتطوير وتنمية العمل التطوعي، بمنطقة القصيم «تطوير» وانطلاقاً من دورها في رفع ودراسة الأفكار والمشاريع،...

icon-byline.pngبريدة: الوطن
icon-clock.png14 ذو القعدة 1442 هـ

الوطن السعودية

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