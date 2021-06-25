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ندوة عن اللائحة الجديدة «النقاط المعتمدة» لطلاب كلية الطب في جامعة الأقصر

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ندوة عن اللائحة الجديدة «النقاط المعتمدة» لطلاب كلية الطب في جامعة الأقصر ندوة عن اللائحة الجديدة «النقاط المعتمدة» لطلاب كلية الطب في جامعة الأقصر

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شهدت الإدارة المركزية لجامعة الأقصر، إقامة ندوة لتعريف أعضاء هيئة التدريس بكلية طب الأقصر، بنظام وطريقة التدريس باللائحة الجديدة «النقاط المعتمدة» لطلاب كلية الطب نظام 5+2، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر.

حاضر في الندوة، الدكتور نزار حلاوة، الأستاذ المساعد لجراحة الأطفال ومدير الجودة بكلية طب جامعة جنوب الوادي، وذلك بحضور الدكتور حمدي حسين، عميد كلية الطب بجامعة الأقصر، والدكتور محمد الشحات، وكيل الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

ومن جانبه، قال رئيس جامعة الأقصر، إن الندوة تأتي في إطار رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس بكلية طب الأقصر، استعدادا لانطلاق الدراسة بالكلية في الموعد المحدد، مؤكدا استمرار عقد الندوات والمحاضرات لأعضاء هيئة التدريس بالكلية خلال الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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