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رئيس مياه القناة: محطات صرف صحي جديدة تدخل الخدمة قريبا

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رئيس مياه القناة: محطات صرف صحي جديدة تدخل الخدمة قريبا رئيس مياه القناة: محطات صرف صحي جديدة تدخل الخدمة قريبا

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أعلن اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، عن دخول عددا من محطات الصرف الصحي الجديدة الخدمة قريبا، وذلك في إطار للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير خدمات الصرف الصحى في كافة المناطق المحرومة.

وقال اللواء عبدالحميد عصمت، أن تلك المحطات الجديدة محطة صرف صحي أبوغريب التابعة لقرية السلام، بمركز ومدينة القصاصين الذي بدأت فيها الشركة في تركيب الوصلات المنزلية، ومحطة صرف صحي قرية الواصفية، ومحطة صرف صحي ابوصوير،، ومحطة معالجة قرية أسبع ابار غريبة، ومحطة صرف صحي الحمادات التابعة لقرية سرابيوم، ومحطة صرف صحي قرية فنارة وتوابعها، ومحطة صرف صحي ابوسلطان «المخاضة»، التابعة لمركز ومدينة فايد، ومحطة صرف صحي قرية النصر، ومحطة صرف صحي منشية مبارك ابوخليفة، التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب.

وأكد اللواء عبدالحميد عصمت، أن محطات الصرف الصحي الجديدة التي تم تنفيذها سوف تساهم بشكل كبير في رفع نسبة تغطية الخدمة بالقري والمناطق المحرومة، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، مؤكداً ان الشركة في إقليم محافظات القناة مستمرة في تقديم خدمات أفضل ومتميزة في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي.

وناشد اللواء عبدالحميد عصمت، المواطنين في محافظات القناة الثلاث «بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس»، عدم إلقاء المواد الصلبة والمخلفات والقمامة في غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي، حتى لا يحدث انسداد لمواسير الصرف، وحفاظا على الصرف الصحي، وإطالة عمرها الافتراضي واستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف اللواء عبدالحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

المصرى اليوم

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