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«عضو البيطريين»: لجنة النقابات الفرعية تبحث توجيه الدعم للفرعيات

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«عضو البيطريين»: لجنة النقابات الفرعية تبحث توجيه الدعم للفرعيات «عضو البيطريين»: لجنة النقابات الفرعية تبحث توجيه الدعم للفرعيات

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أعلن الدكتور محمد مبروك، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ومقرر لجنة النقابات الفرعية، أن اللجنة وضعت خطة لزيارة جميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

وأوضح «مبروك» أن الغرض من الزيارات الميدانية الوقوف على كل المشكلات، والعوائق أمام مجالس النقابات الفرعية، والتي تحول دون تقديم الخدمات النقابية على أكمل وجه، والبحث عن سبل تطوير واستحداث الخدمات النقابية.

وأضاف أن اللجنة تقوم ببحث توجيه الدعم عن طريق اللجان المختلفة بالنقابة العامة، وتذليل العقبات أمام الزملاء في كل انحاء الجمهورية، للمشاركة في الأنشطة المقامة بالنقابة العامة، بدون أي مشقة وتذليل العقبات أمام الزملاء على مستوى الجمهورية.

وأشار «مبروك» إلى أنه تفعيلا لخطة اللجنة، فقد أجرى زيارة للأطباء البيطريين بمديرية الطب البيطري بالقليوبية، بقيادة الدكتورة أمل العسيلي، وبالتنسيق مع النقابة الفرعية بالقليوبية برئاسة الدكتور مجدي فؤاد، نقيب الفرعية، مشاركا في إقامة لقاء علمي تدريبي عن تغذية المجترات، ألقاه الدكتور حمادة الشافعي، رئيس قسم التغذية بجامعة دمنهور، وبحضور وتنظيم الدكتور حسين عبدالمنعم، مقرر اللجنة العلمية بالنقابة الفرعية.

المصرى اليوم

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