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اختلفا على «مصروف البيت» فصفعها على وجهها فأنهت حياته بطعنة قاتلة بأسيوط

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اختلفا على «مصروف البيت» فصفعها على وجهها فأنهت حياته بطعنة قاتلة بأسيوط اختلفا على «مصروف البيت» فصفعها على وجهها فأنهت حياته بطعنة قاتلة بأسيوط

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تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من كشف غموض العثور على جثة مزراع بالشرقية، وتبين أن زوجته وراء إرتكاب الواقعة، بسبب الخلاف على مصروف المنزل.

وتبلغ لمركز منفلوط بأمن أسيوط من المستشفى المركزي بإستقبالها جثة مزارع 65 سنة، ووجود إدعاء سقوط من علو.

بالإنتقال والفحص ومناظرة الجثة تبين وجود جرح طعني بالبطن من الناحية اليمني، وقررنجله 21 سنة، حاصل على دبلوم، أنه أثناء قيام والده بأعمال النظافة بسطح مسكنهما بالطابق الأول اختل توازنه وسقط أرضاً على سيخ حديدي مما أدى لوفاته ولم يتهم أحد بالتسبب فـي ذلك.

وتوصلت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن أسيوط إلى عدم صحة ما قرره نجل المتوفـي، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه «رضا.أ» 46 سنة، ربة منزل.

وبمواجهتها اعترفت بإرتكابها الواقعة، وقررت بحدوث مشادة كلامية بينهما أثناء تواجدهما بمسكنهما للخلاف على نفقات الأسرة تطورت لمشاجرة قام خلالها المجني عليه بصفعها على وجهها وعلي إثر ذلك قامت بطعنة بسلاح أبيض «سكين» فأودت بحياته.

وأرشدت عنه وأضافت بقيامها بتنظيف آثار الدماء من المنزل وغسل السكين.

تم اتحاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصرى اليوم

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