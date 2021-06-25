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وفاة مصاب في حريق محلات أبوقرقاص بمستشفى أسيوط متأثرا بإصابته

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وفاة مصاب في حريق محلات أبوقرقاص بمستشفى أسيوط متأثرا بإصابته وفاة مصاب في حريق محلات أبوقرقاص بمستشفى أسيوط متأثرا بإصابته

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توفي أحد مصابي حريق مدينة أبوقرقاص بمحافظة المنيا، الذي اندلع ظهر الأحد الماضي نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم، في مستشفى أسيوط.

وقالت مصدر بمديرية الصحة، إن المصاب «كمال-ع»، الذي جرى نقله 3 مصابين من بين 27 مصابا بالحادث إلى مستشفى أسيوط، لإصابتهم بحروق من الدرجة الأولى، توفي داخل المستشفى متأثرا بإصابته بحروق بالغة.

في نفس السياق، توجه المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، يرافقه الدكتور بهاء حسن مدير إدارة أبوقرقاص التعليمية، والمهندس حامد الشريف مدير التعليم الفني، مؤمن الخطيب أمين النقابة الفرعية، إلى مستشفى التأمين الصحي بالمنيا، للإطمئنان على صحة «قطب زين قطب»، مراقب بامتحانات الدبلومات الفنية، والذي أصيب بحروق أثناء مروره بشارع الجمهورية بمدينة أبوقرقاص، أثناء نشوب الحريق.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تفقد موقع الحريق الذي طالت خسائره 6 محلات تجارية ومنزل، ووجه المحافظ الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة بتشكيل لجنة لحصر المحال التجارية، للإسراع في تركيب الغاز الطبيعي، مع حصر المحلات المرخصة وغير المرخصة.

كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات العاجلة المقررة للمستحقين المتضررين من الحريق.

وتابع المحافظ الحالة الصحية للمصابين بمستشفى الفكرية بابوقرقاص وكذلك مستشفى المنيا العام، وأعرب عن خالص دعواته للمصابين بالشفاء العاجل، ووجه الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية اللائقة، وتقديم كافة أوجه الدعم الطبي للحالات المصابة.

وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، واتخذت الوحدة المحلية لمدينة أبوقرقاص كافة الإجراءات اللازمة، للبدء في إزالة آثاره، وتم فرض كردون أمني، ورفع المخلفات والأنقاض، وفصل التيار الكهربائي والمياه والغاز عن المنازل، بالتنسيق مع أجهزة الأمن.

المصرى اليوم

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