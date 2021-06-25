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جماهير غانية غاضبة تلقي بمعلق المباراة خارج الملعب بسبب رأيه حول ركلة جزاء

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جماهير غانية غاضبة تلقي بمعلق المباراة خارج الملعب بسبب رأيه حول ركلة جزاء جماهير غانية غاضبة تلقي بمعلق المباراة خارج الملعب بسبب رأيه حول ركلة جزاء

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في واقعة غريبة في دولة غانا خلال مباراة أشانتي كوتوكو وضيفه كاريلا في الجولة الـ30 من الدوري الغاني الممتاز لكرة القدم، احتسب الحكم رملة جزاء لفريق كوتوكو في الدقائق الأخيرة من المباراة مادعى معلق المباراة لإبداء رأيه في صحة الواقعة من عدمها ليفاجىء بما لما يتوقعه بحسب موقع اليوم الجمعة .

واحتسب الحكم ركلة جزاء لفريق أشانتي كوتوكو في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعد عرقلة حارس مرمى نادي كاريلا، لأحد المهاجمين من أشانتى كوتوكو وجاء منها الهدف الثاني ليفوز كوتوكو بهدفين مقابل هدف.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية، أن حارس المرمى لمس الكرة قبل أن يحتك مع المهاجم أى أنه لعب على الكرة، ما يشكك في صحة ركلة الجزاء المحتسبة لفريق كوتوكو.


وفور رؤية معلق المباراة للقطة أدلى برأيه حول ركلة الجزاء، بقوله إن قرار الحكم باحتسابها لم يكن صحيحا، ليفاجىء باقتحام مجموعة من الجماهير كابينة التعليق، قبل أن يحمله إثنين من المشجعين ويلقوه خارج الملعب ، وتناقلت العديد من صفحات التواصل الغانية الواقعة فيما عبر الكثيرين عن رفضهم لتصرف الجماهسير .

المصرى اليوم

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