أمير عسير يدشن المرحلة الأولى من المستشفى الميداني

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لزيادة القدرة الاستيعابية في حالات الكوارث والأزمات

دشّن الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، المرحلة الأولى من مشروع المستشفى الميداني بمنطقة عسير والواقع أمام مستشفى عسير المركزي بأبها.

واستمع أمير المنطقة، خلال جولته في أنحاء المركز، إلى شرح مفصل عمّا تم إنجازه في المرحلة الأولى من المشروع والذي تم تدشينه بسعة 100 سرير منها 50 سرير عناية مركزة و 50 سرير تنويم عادي، وما تحتويه من تجهيزات طبية لتقديم جميع الخدمات الطبية اللازمة في المستشفى، كما التقى بالكوادر الطبية العاملة في المركز.

وقالت "صحة عسير": المستشفى يعتبر المستشفى الميداني الثابت الأول من نوعه بالمملكة، إذ تبلغ كامل سعته السريرية 360 سريرًا مؤقتًا منها 120 سريرًا تعمل كأسرة عناية مركزة و240 سريرًا كأسرة تنويم عادية، حيث سيتم افتتاحه على ثلاث مراحل وفق الاحتياج.

ويهدف المستشفى إلى زيادة القدرة الاستيعابية لأسرة المنطقة في حالات الكوارث والأزمات من غير اللجوء إلى أسرة المنطقة التشغيلية المجهزة لكي تكون أسرة للكوارث والأزمات، بما يضمن للمنطقة استمرار القدرة التشغيلية لها، واستمرار الخدمات للمرضى من عمليات وإجراءات اختيارية في حالات الكوارث والأزمات مثل الجوائح وغيرها التي تحتاج إلى مراحل عالية من الاستعداد المبكر.

وفي ختام التدشين؛ شكر الأمير تركي بن طلال، وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وفريقه، ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري وفريقه، على الجهود المبذولة التي تقدمها وزارة الصحة لإحداث نقلة نوعية في مستوى جاهزية المنظومة الصحية للتعامل مع أي حالات طارئة.