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"الأرصاد" تنبّه لسحب ممطرة على جازان حتى 7 مساءً

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"الأرصاد" تنبّه لسحب ممطرة على جازان حتى 7 مساءً "الأرصاد" تنبّه لسحب ممطرة على جازان حتى 7 مساءً
تنبيه لأمطار رعدية ورياح على عدة محافظات في عسير

أرشيفية

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: الحرث، الداير بني مالك، والريث، والعارضة، العيدابي، وفيفا.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهاً من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: المجاردة والنماص وبارق وتنومة وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل.

وأوضح أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.المركز الوطني للأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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