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«نقيب محامين المنوفية»: الشباب مستقبل المهنة وعليهم أن يكونوا على قدر المسؤولية

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«نقيب محامين المنوفية»: الشباب مستقبل المهنة وعليهم أن يكونوا على قدر المسؤولية «نقيب محامين المنوفية»: الشباب مستقبل المهنة وعليهم أن يكونوا على قدر المسؤولية

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شهد ماهر حمودة، نقيب محامين المنوفية، حفل افتتاح الدورة الرابعة لمعهد محاماة المنوفية، حيث وجه الشكر إلى رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، لرعايته معهد المحاماة، ودعمه المستمر لتثقيف شباب المحامين، مؤكداً إنه فخر للمحامين وقيمة وقامة علمية كبيرة.

ووجه «حمودة» بضرورة حضور شباب المحامين لمحاضرات معهد محاماة المنوفية بالزي الرسمي، معلنا أنه سيتم توزيع مكافآت في ختام الدورة للمتميزين، وستكون عبارة عن مكتبة قانونية للتثقيف القانوني.

وخلال كلمته الشكر وجه الشكر أيضا إلى حسين الجمال، أمين عام النقابة العامة للمحامين، على دعمه المستمر لمعهد المحاماة، وإنجاحه خلال الدورات السابقة، مشيرا إلى أن الشباب هم مستقبل المهنة، ويجب أن يكونوا على قدر تلك المسئولية.

وأوضح نقيب الفرعية أن معهد المحاماة ليس شهادة وفقط، بل فرصة لتعلم كافة مجالات القانون والاستفادة من خبرات المحاضرين بشتى الطرق، فهم يعطوا خلاصة حياتهم وخبراتهم في المجال.

واختتم: «نعمل جاهدين للارتقاء بشباب المحامين وبالمعهد، وأن يكونوا على قدر كبير من المسئولية للنهوض بمهنة المحاماة».

المصرى اليوم

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