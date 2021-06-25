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«المصري اليوم» أعدت جدولا يبين طريقة حساب فاتورة الكهرباء طبقا للاسعار الجديدة التي تم الإعلان عنها، حيث يتم تقسيمها وفقا لحجم الاستهلاك الذي يحدد عدد الشرائح التي سيتم حساب المشترك عليها

سعر الكيلو بالقرش * الاستهلاك بالكيلو وات = المبلغ المطلوب

الشريحة الأولي من 0-50 كيلو وات

48 قرشا * 50 = 24 جنيها

الشريحة الثانية من 51-100 كيلو وات

58 قرشا * 50 = 29 جنيها

يكون المبلغ المطلوب لتلك الشريحيتين هو 53 جنيها

في حالة زيادة الاستهلاك عن 100 كيلو يتم حساب قيمة الاستهلاك من الصفر طبقا للشريحة الثالثة

الشريحة الثالثة 0 – 200 كيلو وات

77 قرشا *200 = 154 جنيهه

الشريحة الرابعة من 101 -350 كيلو وات

106قرشا * 150 = 159 جنيه

الشريحة الخامسة من 351- 650 كيلو وات

128 قرشا *300 = 384 جنيه

الشريحة السادسة اكثر من 650 - 1000 كيلو وات يتم حساب قيمة الاستهلاك من الصفر

128 *1000 = 1280 جنيه

اكثر من 1000 كيلو يتم حسابه من الصفر ب 148 قرشا