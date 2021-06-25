جامعة بني سويف تعلن مكافأت «الكنترول والملاحظه والامتحانات الشفويه والعمليه و التدريب»

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اجتمعت لجنه وضع الضوابط والقواعد الماليه والمشكله بقرار من مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعه بني سويف، والمكونه من الدكتور شعبان مبارز، المستشار المالي لرئيس الجامعة، والدكتور محمد حسنين عميد كليه التكنولوجيا والتعليم، والدكتور صبري تمام كليه الطب البيطري، والدكتور ابراهيم برعي عميد كليه العلوم، والدكتور رمضان عامر عميد كليه الادب، ودعى للحضور محمد سليم أمين عام الجامعة، وتم مناقشه الموضوعات الماليه الخاصه بمكافأت الكنترول ومكافات الملاحظه ومكافات الامتحانات الشفويه والعمليه ومكافات التدريب الصيفي والتدريب العملي.

وتنفرد «المصري اليوم» بنشر مكافات الكنترولات داخل الجامعة ببنى سويف والتي انتهت إلى وضع القواعد والضوابط الآتيه يتم تشكيل لجنه عليا للاشراف على الكنترول على مستوى الجامعه مكونه من كل من رئيس الجامعه، ونائب رئيس الجامعه المختص، ومنسق الشعب والبرامج، بالنسبه لكنترول الشعب والبرامج ولجنه عليا على مستوى الكليه أو المعهد مكونه من عميد الكليه والوكلاء ومنسق الشعب أو البرامج بالنسبه لاى كنترول الشعب والبرامج.

يتم تشكيل لجنه عليا للاشراف على الأعمال التمهيديه للامتحانات على مستوى الجامعه مكونه من أمين عام الجامعه والأمناء المساعدين ومدير عام شؤون الطلاب والدراسات العليا، ولجنه عليا على مستوى الكليه أو المعهد مكونه من مدير أو المعهد ورئيس قسم شؤون الطلاب بالكليه أو المعهد ورئيس قسم الدراسات العليا بالكليه أو المعهد.

ويتم حساب عدد أعضاء هيئه التدريس للكنترول الواحد لكل سنه دراسيه على حده بحيث كل 100 طالب بالسنه الدراسية يقابله عضو هيئه التدريس وبحد أدنى اثنان بالكنترول الواحد.

وكشفت اللجنة أنه سيتم حساب مكافاه الكنترول للجنه العليا للإشراف على الكنترول على مستوى الجامعه مكافاه قدرها 5000 جنيه كحد أقصى لكنترول منتصف الفصل الدراسي، وسته آلاف جنيه كحد أقصى لكنترول نهايه الفصل الدراسي، وتحسب مكافاة الكنترول على مستوى الكليه للجنه العليا للاشراف على الكنترول على مستوى سواء للجنه العليا على الكنترول أو أعضاء الكنترول بمكافأه حد أقصى 3000 جنيه لكل عضو إذا كان كنترول يخص منتصف الفصل الدراسي الميد ترم، و4000 جنيه كحد أقصى لكل عضو إذا الكنترول يخص نهايه الفصل الدراسي أما بالنسبه للجنه العليا للغشراف على الأعمال التمهيديه للامتحانات تكون المكافاة للجنه على مستوى الجامعة 4000 جنيه لأعمال امتحانات منتصف الفصل الدراسي و5000 جنيه لأعمال امتحانات نهايه الفصل الدراسي كحد اقصى وعلى مستوى الكليه بحد اقصى 2000 جنيه لكل عضو لاعمال امتحانات منتصف الفصل الدراسي و3000 جنيه كحد اقصى لكل عضو لاعمال امتحانات نهايه الفصل الدراسي

وأكد التقرير أن مكافاه لجنه الطباعه «وكل أعضائها من هيئه التدريس» ومكافاه لجنه التداول وأعضائها من هيئه التدريس والهيئه المعاونه«تحسب على أيام الملاحظه ويستثنى لجنه المطبعه والتداول من الشرط العام للحد الاقصى للملاحظه وبحد أقصى 4000 جنيه لأي عضو ولعضو هيئه التدريس الحق في لجنه المطبعه ولجنة التداول حق الاشتراك في كنترولات الكلية.

بالنسبه لمكافاة الكنترول أو المطبعه أو التداول للبرامج المميزه بمصروفات وشعب اللغات والدراسات العليا يجب أن تتناسب إيراد البرنامج أو الشعبه أو الدراسات العليا، يكون ذلك واضحا في الموازنه التقديريه التي تقدمها الكليه أو المعهد ولا يوجد كنترول تحت مسمى كنترول المجموع التراكمي، يجوز انتداب أعضاء هيئه التدريس للعمل بالكنترول من خارج الكليه ومن داخل الجامعه وبحد اقصى كنترول واحد فقط كانتداب بجانب كنترولات كلياته الاصليه وتصرف هذه المكافات من الموارد الذاتيه.

وحددت اللجنة بتقريرها مكافاة الملاحظه على الامتحانات يقسم الطلاب إلى لجان الامتحان بحيث يكون عدد الطلاب في كل لجنه من 25 إلى 30 طالب ويعين لكل لجنه 3 ملاحظين في الظروف الطارئه التي تمر بها البلاد والخاصه بجائحة كورونا وضروره التباعد الاجتماعي ويكون عدد الطلاب في كل لجنه من 12 إلى 15 طالب فقط ويعين لكل لجنه ملاحظه واحد فقط.

تحسب عدد أيام الملاحظه لكل سنه دراسيه كالتالي (عدد اللجان في عدد الملاحظين لكل لجنه اثنين أو أحد في الظروف الاستثنائيه في عدد امتحان في السنه)، وتحسب عدد أيام الملاحظه الإجماليه بالكليه أو المعهد يساوي ويتم جمع عدد أيام الامتحانات لكل السنوات الدراسيه مضاف عليها 10% احتياط.، يضاف 15% من إجمالي عدد أيام الملاحظه في كل كليه مقسمه إلى 6% لاداره الكليه عميد الكليه الوكلاء مكاتبهم وإداره شؤون الطلاب و9% إداره الجامعه نواب والوكلاء ومكاتبهم والوحدات الحسابيه والمديرين العموم.

تحسب مكافاه الملاحظه حسب الملاحظه الفعليه ويجب أن لا تزيد عدد أيام الملاحظه الفعليه بالكليه عن إجمالي عدد أيام الملاحظة الإجماليه بالكليه أو المعهد والتي تم حسابها في الفقره السابقه، كما تحسب مكافاه ملاحظه على الامتحانات بواقع 100 جنيه للملاحظه على امتحانات كل ماده تكون مده الامتحان بها ساعتين أو أكثر وتكون 50 جنيه عن كل امتحان تقل مده امتحان بها عن ساعتان.

و يجب ألا تزيد مكافاه الملاحظه على الامتحانات لكل ملاحظ سواء عضو هيئه التدريس أو هيئه معاونه أو موظف عن 2500 جنيه في امتحانات منتصف الفصل الدراسي أو امتحانات نهايه الفصل الدراسي ( مرحله البكالوريوس أو الليسانس أو البرامج والدراسات العليا، وذلك لإعطاء الفرصه لأكبر عدد من العاملين بالجامعه للاستفاده من هذه المكافاه، ويستثنى من ذلك ما تقرره اللجنه العليا لكل كليه (إداره ازمات) ولا يوجد مكافاه عن ملاحظه خارج النسبه.

و تحدد مكافئه للخدمات العامة، والذين يساعدون في الامتحانات وليس لهم مكافاه ملاحظه وقدرها 50 جنيه عن كل امتحان يشترك فيه أحدهم وتصرف هذه المكافات من الموارد الذاتيه.

أما مكافاة الامتحانات الشفويه تم التوصل إلى القواعد والضوابط. الآتيه :

- يجب أن تتضمن اللائحه الأساسيه للكليه أو المعهد وجود امتحانات شفويه في نهايه الفصل الدراسي.

- يقسم عدد الطلاب في كل ماده بها امتحانات شفويه في نهايه الفصل الدراسي إلى مجموعات كل مجموعه مكونه من عشره على الأقل ويتم عقد جلسه امتحان شفوي لكل مجموعه وتتكون لجنه الامتحان الشفوي لكل ماده من اثنين إلى ثلاثه أعضاء هيئه التدريس ويساعدهم في الأعمال الإداريه موظف أو اثنين على الأكثر من موظفي الكليه أو الجامعه.

- تصرف مكافئه بواقع 5% من الراتب الأساسي عن كل جلسه ويجب ألا يزيد إجمالي عدد الجلسات لأي عضو هيئه التدريس أو موظف إداري عن 150 جلسة في الفصل الدراسي الواحد، تصرف المكافاه عن جلسات الامتحانات الشفويه الفعليه فقط ولا يوجد جلسات إشراف إو جلسات خارج النسبة .

اما مكافاة الامتحانات العمليه تم التوصل إلى وضع الضوابط الآتيه:

- يجب أن تتضمن اللائحه الأساسيه للكليه أو المعهد وجود تدريب عملي خلال الفصل الدراسي ويقسم عدد الطلاب في كل ماده بها امتحانات عمليه في نهايه الفصل الدراسي إلى مجموعات كل مجموعه مكونه من خمسه إلى عشره ويتم عقد جلسه امتحان عملي لكل مجموعه.

- تتكون لجنه الامتحان العملي لكل ماده من اثنين إلى ثلاثه أعضاء هيئه التدريس ويساعدهم في الأعمال الإداريه موظف من موظفي الكليه أو المعهد.

- تصرف مكافاه بواقع 5% من الراتب الاساسي عن كل جلسه. ويجب إلا يزيد اجمالي عدد الجلسات لاي عضو هيئه التدريس عن 150 جلسه و80 جلسه لاى عضو من الهيئه المعاونه.

أما عن مكافات التدريب العملي فتم وضع ضوابط التالي ة:

- يجب أن تتضمن اللائحه الأساسيه وجود تدريب عملي للطلاب خلال فصل الدراسي ويقسم عدد الطلاب في كل ماده بها تدريب عملي لطلاب خلال الفصل الدراسي إلى مجموعات كل مجموعه مكونه من خمسه إلى عشره الطلاب حسب سعه مكان التدريب.

- يقوم بالتدريب عضو هيئه التدريس من الكليه أو متخصص من خارج الكليه ويمكن أن يساعدهم موظف من الكليه في الأعمال الإداريه ويحدد موظف لكل خمس مجموعات.

- تصرف مكافاه بواقع ثلاثه في الميه لكل ساعه التدريب من مربوط الدرجه لعضو هيئه التدريس من داخل الكليه، و5% عن كل ساعه تدريب لكل عضو هيئه التدريس من خارج الكليه.

- تصرف مكافاه بواقع ثلاثه في الميه كل يوم تدريب من مربوط الدرجه للموظف الإداري من داخل الكليه و5% عن كل يوم تدريب لكل موظف أو متخصص من خارج الكليه.

- تصرف مكافاه التدريب العملي خلال الفصل الدراسي عن التدريب العملي الفعلي فقط ولايوجد مكافئات اشرف أو جلسات خارج النسبه.

أما عن مكافات التدريب الصيفي فتم وضع القواعد التالية :

- يجب أن تتضمن اللائحه الأساسيه للكليه وجود تدريب صيفي للطلاب خلال الإجازه الصيفيه.

- يقسم عدد الطلاب في كل ماده بها تدريب صيفي لطلاب خلال الاجازه الصيفيه إلى مجموعات كل مجموعه مكونه من خمسه إلى عشره طلاب على الأقل حسب سعه مكان التدريب.

- يقوم بالتدريب عضو هيئه تدريس من الكليه أو متخصص من خارج الكليه ويمكن أن يساعدهم موظف من الكليه في الأعمال الإداريه، ويحدد موظف لكل ثمان مجموعات.

- تصرف مكافاه بواقع ثلاثه في الميه لكل يوم تدريب من مربوط الدرجه للموظف الاداري من داخل الكليه و5% عن كل يوم تدريب لكل موظف أو متخصص من خارج الكليه.

- تصرف مكافاه التدريب الصيفي خلال الإجازه الصيفيه عن التدريب الصيفي الفعلي فقط ولا يوجد مكافاه اشراف أو جلسات خارج النسبه.

وقد انتهى الاجتماع بتوصيه رفع الضوابط والقواعد الماليه التي توصلت اليها اللجنه إلى الدكتور منصور حسن رئيس الجامعه لعرضها على المجلس الموقر .