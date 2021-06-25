«البيطريين»: وفد من النقابة العامة يزور فرعية البحيرة لمعرفة طلباتها

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أعلنت نقابة البيطريين، عن زيارة وفد من النقابة العامة للنقابة الفرعية بالبحيرة، ضمن خطة لجنة النقابات الفرعية لعمل زيارات ميدانية لكل المحافظات، بهدف التواصل مع النقابات الفرعية، ومعرفة طلباتها من النقابة العامة، وتذليل العقبات أمام الأطباء البيطريين.

وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن الدكتور محمد مبروك، مقرر لجنة النقابات الفرعية، والدكتور أحمد طنطاوي، مقرر لجنة المنشئات الطبية، والدكتور احمد البنداري، مدير المركز العلمي بمقر النقابة الفرعية بالبحيرة، التقوا بمجلس النقابة الفرعية، برئاسة الدكتورة صفاء غربال.

وأضاف البيان: «واستمع وفد النقابة لخطة الأنشطة النقابية المميزة المقدمة من مجلس نقابة البحيرة الفرعية، وسبل الدعم التي يمكن أن تقدمها النقابة العامة، وناقش الوفد مع مجلس الفرعية عدة قضايا، وافكار مهنية، وبحثوا سبل تطوير أداء الخدمة النقابية بالنقابة الفرعية».

واختتم البيان: «أكد الدكتور محمد مبروك، على دور لجنة النقابات الفرعية في بناء جسور التواصل والتعاون بين مجالس النقابات الفرعية ومجلس النقابة العامة».