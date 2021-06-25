رئيس «الآثار الإسلامية» يتفقد 4 مواقع في الإسكندرية ويزور «المعبد اليهودي» (صور)

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ترأس الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في وزارة السياحة والآثار، وفدا أثريا رفيع المستوى، لإجراء جولة مكوكية شملت 4 مواقع أثرية في الاسكندرية، للوقوف على الحالة الراهنة لها شملت قلعة قايتباى حيث زار البرج الرئيسي والدراوى وقواعد المدافع لبحث آلية الاستفادة من الصحن والساحات الخاصة بالقلعة في تنظيم منتديات وفعاليات ثقافية وسياحية لتعظيم موارد الوزارة وذلك عقب زوال الوباء العالمى كورونا المستجد.

وكان الدكتور حسام عبدالباسط، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الاسكندرية والساحل الشمالى، في استقبال الوفد ومرافقتهم خلال الزيارة التي شملت قلعة قايتباى والمسرح الرومانى ومنطقة آثار كوم الناضورة (تل وعلة) والمعبداليهودي (إلياهو هانبى)، حيث ضم الوفد الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في وزارة السياحة والآثار، والدكتور ابوبكر عبدالله نائب رئيس قطاع الآثار الإسلامية، وعاطف الدباح مدير المكتب الفني للأمين العام، وعصام عفيفي مسؤول متابعة القطاع، وعمرو الشحات مدير عام القلعة، وذلك بهدف الوقوف على الحالة الراهنة للمواقع .

وقال الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في وزارة السياحة والآثار، إن الهدف من الزيارة التعرف عن قرب على المشاكل والمعوقات التي تواجهها خاصة ونحن مقبلون على فصل الصيف وموسم استقبال الزائرين بشكل مكثف، طبقا للإجراءات الاحترازية المقررة، فضلاً عن استجلاء الموقف النهائى للمواقع الأثرية الاربعة وخاصة متابعة التشطيبات النهائية للمرحلة الثانية من مشروع ترميم وتطوير ودرء خطورة المعبداليهودى.

وأوضح «طلعت»، أن الجولة بدأت بقلعة قايتباى لتفقد الحالة الراهنة للقلعة ورصد كافة السلبيات والاحتياجات اللازمة، وكذا دراسة الأسلوب الأمثل للاستفادة من الفراغات في منطقة بين الأسوار وكذلك الاستفادة من الساحة الوسطى في القلعة بعمل تنظيمات معارض ثقافية وفعاليات ومنتديات بعد كشف الغمة والاستفادة بالممرات الساحلية لعمل معارض فنية وثقافية وتطوير مسارات الزيارة وعمل إرشادات ولوحات إرشادية والوقوف على الحالة الخاصة بالحماية البحرية وآخر المستجدات، خاصة وأن القلعة تخضع لمشروع حماية بحرية شامل بتكلفة تصل إلى 267 مليون جنيه على نفقة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.

وقال الدكتور حسام عبدالباسط مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الاسكندرية والساحل الشمالى، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الزيارة شملت أيضاً منطقة آثار كوم الناضورة أو «تل وعله»، لبحث كيفية الاستفادة منها جماهيريا وتنميتها سياحيا، مشيرا إلى أن رئيس القطاع أكد أنها منطقة واعدة ما يتطلب سرعة الاستفادة منها، خاصة وأن منطقة كوم الناضورة الأثرية، تعد أحد أهم التلال التي تميزت بها مدينة الإسكندرية ورغم مرور التل بفترات وأحداث تاريخية مختلفة شاهدة على تاريخ مدينة الإسكندرية، لافتا إلى أن المنطقة مسجلة بالقرار 2375 لسنة 1996 وتقع بشارع بحري بك قسم اللبان حي الجمرك الاسكندريه وهي عبارة عن تل ترابي تراكمي ارتفاعه 25 م ومساحته 6 أفدنة والتي كانت تعرف باسم كوم وعلة وهي تحتوي على عدد كبير من المباني الأثرية منها ثكنة المأمور المصري وثكنة المأمور الإنجليزي وبرج كرة الزوال ومرصد محمد على وبرج الإشارة أو ما يعرف ببرج الناضورة والذي يرجع لسنة 1926 ويبلغ ارتفاعها 24.5 ليكون أقصي ارتفاع أعلى البرج هو 50م وصهريج مياة مكتشف 2007 بالإضافة لطابية القائد كافاريللي أحد قادة الحملة الفرنسية على مصر فضلا عن وجود حديقة متحفية وعدد كبير من المدافع الساحلية التي ترجع لعصر محمد على باشا.

وأضاف «عبدالباسط»، أن الجولة شملت أيضاً المعبداليهودى حيث تم تفقد التشطيبات النهائية للمرحلة الثانية من المعبداليهودي (إلياهو هانبى)، والمسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالإسكندرية بالقرار رقم 16 لسنة 1987، الذي خضع لمشروع ترميم ودرء خطورة بتكلفة 68 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المعبداليهودى يضم 28 عمودا من الأعمدة الضخمة شاهقة الارتفاع ومقسم لخمس أروقة أكبرها أوسطها والطابق الثاني يشغله مصلي السيدات وهيكل المعبدمشيد من الرخام ينتصفها الدولاب المقدس، ويغلق عليه ضلفتين من الخشب عليها كتابات محتواها الوصايا العشر لموسى عليه السلام، كما يحمل بداخلة أسفار التوراة وعددها 63 سفرا ويتوج الهيكل سياج خشبي يتدلى منة قناديل من الفضة، وبالمعبدصفوف من المقاعد الخشبية مخصصة لجلوس المصلين وتحمل أسماء لعدد من الأشخاص ويشغل الحوائط عدد من النوافذ غطيت بزجاج معشق ملون، وأثناء الترميم اكتشف أساسات جدران وشواهد أثرية للمعبدالقديم والذي يرجع لسنة 1385.

واختتم رئيس القطاع زيارته للاسكندرية بالمسرح الرومانى في منطقة كوم الدكة، وتفقد مجموعة المدافع القديمة المشونة في معمل الترميم لمتابعة الحالة الاثرية لها ومدى الاستفادة منها بعرضها في بانوراما قلعة قايتباى الخاصة بالمدافع.

وأشار إلى أن المسرح الروماني بالإسكندرية يعد أحد أهم آثار العصر الروماني وتمت إقامته في بداية القرن الرابع الميلادي وهو المسرح الروماني الوحيد في مصر، واكتشف هذا المبنى بالصدفة أثناء إزالة التراب للبحث عن مقبرة الإسكندر الأكبر بواسطة البعثة البولندية في عام 1960.

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رئيس "الآثار الإسلامية" يتفقد 4 مواقع فى الاسكندرية ويزور "المعبد اليهودى" للوقوف على الحالة الراهنة (صور)

رئيس "الآثار الإسلامية" يتفقد 4 مواقع فى الاسكندرية ويزور "المعبد اليهودى" للوقوف على الحالة الراهنة (صور)

رئيس "الآثار الإسلامية" يتفقد 4 مواقع فى الاسكندرية ويزور "المعبد اليهودى" للوقوف على الحالة الراهنة (صور)

رئيس "الآثار الإسلامية" يتفقد 4 مواقع فى الاسكندرية ويزور "المعبد اليهودى" للوقوف على الحالة الراهنة (صور)

رئيس "الآثار الإسلامية" يتفقد 4 مواقع فى الاسكندرية ويزور "المعبد اليهودى" للوقوف على الحالة الراهنة (صور)

رئيس "الآثار الإسلامية" يتفقد 4 مواقع فى الاسكندرية ويزور "المعبد اليهودى" للوقوف على الحالة الراهنة (صور)

رئيس "الآثار الإسلامية" يتفقد 4 مواقع فى الاسكندرية ويزور "المعبد اليهودى" للوقوف على الحالة الراهنة (صور)

رئيس "الآثار الإسلامية" يتفقد 4 مواقع فى الاسكندرية ويزور "المعبد اليهودى" للوقوف على الحالة الراهنة (صور)

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رئيس "الآثار الإسلامية" يتفقد 4 مواقع فى الاسكندرية ويزور "المعبد اليهودى" للوقوف على الحالة الراهنة (صور)

رئيس "الآثار الإسلامية" يتفقد 4 مواقع فى الاسكندرية ويزور "المعبد اليهودى" للوقوف على الحالة الراهنة (صور)

رئيس "الآثار الإسلامية" يتفقد 4 مواقع فى الاسكندرية ويزور "المعبد اليهودى" للوقوف على الحالة الراهنة (صور)

رئيس "الآثار الإسلامية" يتفقد 4 مواقع فى الاسكندرية ويزور "المعبد اليهودى" للوقوف على الحالة الراهنة (صور)

رئيس "الآثار الإسلامية" يتفقد 4 مواقع فى الاسكندرية ويزور "المعبد اليهودى" للوقوف على الحالة الراهنة (صور)