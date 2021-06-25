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"كاف" يمنع حضور الصحفيين مؤتمر مدرب بيراميدز في المغرب

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"كاف" يمنع حضور الصحفيين مؤتمر مدرب بيراميدز في المغرب "كاف" يمنع حضور الصحفيين مؤتمر مدرب بيراميدز في المغرب

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يجري الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز مؤتمراً صحفياً في الرابعة عصر السبت بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء، للحديث عن المباراة التي تجمعه بنظيره نادي الرجاء المغربي .

ويرافق أروابارينا في المؤتمر الصحفي أحد نجوم نادي بيراميدز، وقرر منظمو المباراة أن يقتصر الحضور في المؤتمر على المدير الفني والمترجم وإدارة الإعلام بالنادي، دون السماح لأي صحفي أو إعلامي بحضور المؤتمر، على أن يذاع مباشرة عبر تطبيق «زووم» وسيكون متاحا لأي صحفي المشاركة مباشرة بالأسئلة وتلقي الرد عليها.

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء المغربي في التاسعة من مساء الأحد المقبل على ملعب محمد الخامس بمباراة إياب نصف النهائي القاري، بعدما انتهى لقاء الذهاب بين بيراميدز والرجاء في القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف على استاد الدفاع الجوي على أن تحسم مواجهة كازبلانكا المتأهل للنهائي الذي يقام في بنين يوم ١٠ يوليو المقبل.

ويخوض بيراميدز أول تدريباته بالمغرب في الثامنة من مساء اليوم على ملعب نادي الرجاء، على أن يخوض غدا في التاسعة مساء تدريبه الأخير بمركب محمد الخامس الذي يستضيف المباراة.

المصرى اليوم

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