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تقلده الملك سلمان.. تعرّف على موقع وسام "آل سعيد" بين أوسمة عُمان
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الأحد 11 يوليو 2021 05:55 مساءً
إحصائية: ارتفاع نسبة التحصين بين منسوبي الجامعات السعودية
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الأحد 11 يوليو 2021 05:55 مساءً
أمير تبوك يرفع برقيتي شكر للقيادة الرشيدة بمناسبة تثبيت سقف السعر المحلي للبنزين
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الأحد 11 يوليو 2021 05:55 مساءً
بعد نبأ ارتفاع أسعار المكعبات.. إحدى شركات أعلاف الأفلاج تمتنع عن بيعها
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الأحد 11 يوليو 2021 05:55 مساءً
"العُمري" يثمّن مبادرة جامعة تبوك بإتاحة حجز مواعيد اللقاح
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الأحد 11 يوليو 2021 05:55 مساءً
السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
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الأحد 11 يوليو 2021 05:49 مساءً
روسيا تتهم فرنسا بـ «النازية»: أصابتها الغيرة بسبب فشلها
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الأحد 11 يوليو 2021 05:49 مساءً
السودان: إرسال قوات مشتركة إلى ولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان للسيطرة على الأوضاع
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الأحد 11 يوليو 2021 05:49 مساءً
اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الزمالك حتى نهاية الدوري
-
الأحد 11 يوليو 2021 05:49 مساءً
اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الزمالك وأسوان في كأس مصر
-
الأحد 11 يوليو 2021 05:49 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
المرشد الإيراني يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا المصنع محليا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 25 يونيو 2021 01:02 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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