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يشمل العاملين بالحكومة والقطاع العام.. تعرف على الفئات الخاضعة لـ «الفصل بغير الطريق التأديبي»

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يشمل العاملين بالحكومة والقطاع العام.. تعرف على الفئات الخاضعة لـ «الفصل بغير الطريق التأديبي» يشمل العاملين بالحكومة والقطاع العام.. تعرف على الفئات الخاضعة لـ «الفصل بغير الطريق التأديبي»

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حدد مشروع قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، المقرر اقراره في مجلس الناوب خلال الاسبوع المقبل، الفئات والجهات التي ينطبق عليها نص القانون .

و نصت المادة الاولى من المشروع على، «مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفيهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام

و جاء مشروع لتمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانوناً استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري والتي هي في أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري

كما رأت اللجنة التي ناقشت القانون أن المشروع جاء كاستحقاق دستوري، متسقاً مع أحكامه التي تضع على الدولة التزاماً بالحفاظ على الأمن القومي المصري ومكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وكذلك مكافحة الفساد، حيث إن الوظيفة العامة تكليف للقائمين بها لحسن سير مؤسسات الدولة.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والتي ترتب وبقوة القانون على نشر قرار الإدراج فقد شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

ولفتت اللجنة إلى أن المشروع يتضمن أحقية الموظف أو العامل الصادر بشأنه قرار بالفصل في اللجوء إلى القضاء

المصرى اليوم

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