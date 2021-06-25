5 أرقام قياسية حطمها كريستيانو رونالدو في يورو 2020

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كالعادة تألق النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في بطولة أمام أوروبا «يورو 2020». قاد اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا بمفرده منتخب البرتغال في البطولة.

برصيد خمسة أهداف، يقود صاروخ ماديرا قائمة هدافي بطولة أوروبا 2020. في البطولة التي أهدرت فيها ركلات الترجيح بمعدل ينذر بالخطر (6/14)، كان رونالدو مثالياً في محاولاته الثلاث من ركلة جزاء.

وتجنب رونالدو خروج مُحرج للبرتغال من دور المجموعات بتسجيله هدفه الثاني في المباراة أمام فرنسا في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

سيلعب حامل اللقب مع منتخب بلجيكا المصنف الأول في قائمة منتخبات العالم، في مباراة رائعة بدور الستة عشر.

حقق لاعب يوفنتوس والبرتغال بعض الإنجازات خلال مشواره في بطولة أوروبا 2020. في هذه التقرير، دعونا نلقي نظرة على خمسة منهم:

5- أول لاعب برتغالي يسجل في جميع المباريات الثلاثة في بطولة أوروبية:

من خلال افتتاح التسجيل من ركلة جزاء ضد فرنسا يوم الأربعاء، أصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب برتغالي يسجل في جميع المباريات الثلاث في بطولة أوروبا.

بعد ثنائية كريم بنزيما منحت المنتخب الفرنسي التقدم، سجل رونالدو مرة أخرى من ركلة جزاء ليبقي منتخب واقفاً على قدميه في يورو 2020.

وفي وقت سابق من البطولة، سجل رونالدو هدفين أمام المجر في المباراة الافتتاحية لبطولة البرتغال قبل أن يسجل خسارة فريقه أمام ألمانيا.

4- اللاعب الوحيد الذي سجل في 5 بطولات أوروبية مختلفة:

كريستيانو رونالدو هو أول لاعب في تاريخ بطولة أوروبا يظهر في خمس نسخ مختلفة من البطولة.

عندما سجل أول هدفين له في المباراة الافتتاحية لليورو 2020 في البرتغال أمام المجر، أصبح رونالدو أول لاعب يسجل في خمس نسخ مختلفة من يورو، حيث لم يسجل أي لاعب آخر في أكثر من ثلاثة نسخ مختلفة.

منذ تسجيله في أول ظهور له في بطولة أوروبا أمام اليونان في عام 2004، سجل رونالدو 13 مرة أخرى في 23 مباراة في المسابقة موزعة على خمس نسخ - اثنان في عام 2004 وواحد في عام 2008 وثلاثة في عام 2012 وثلاثة في عام 2016 وخمسة في يورو 2020.

3- يتصدر قائمة الهدافين في تاريخ البطولات الأوروبية:

عند دخول أوروبا 2020، تعادل كريستيانو رونالدو مع ميشيل بلاتيني (9) لمعظم الأهداف في تاريخ بطولة أوروبا.

بعد أن هز الشباك في أول مباراة للبرتغال في بطولة أوروبا 2020 أمام المجر، أصبح رونالدو البالغ من العمر 36 عامًا أفضل هدافي البطولة على الإطلاق.

ثلاث مباريات في نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020، يتفوق رونالدو بالفعل على الفرنسي بخمس مباريات ويبدو جيدًا للحصول على المزيد حيث تواجه البرتغال بلجيكا في دور الستة عشر.

2- يُعادل رقم الألماني كلوزه:

عادل كريستيانو رونالدو الرقم القياسي الذي سجله ميروسلاف كلوزه بأكبر عدد من الأهداف (19) من قبل لاعب أوروبي في بطولات أوروبا وكأس العالم FIFA مجتمعين عندما سجل أول هدفين له في مرمى فرنسا.

من خلال تحقيق هدفه الثاني ضد بطل العالم، حقق رونالدو الرقم القياسي بشكل مُنفرد.

سجل قائد البرتغال 14 هدفا في بطولة أوروبا وستة أهداف في المونديال. وسجل كلوزه ثلاثة أهداف في بطولة أوروبا و16 في المونديال.

قد يُوسع رونالدو الفارق أكثر، في حالة استمرار البرتغال في مُنافسات يورو 2020 وربما كأس العالم 2020 في قطر العام المقبل أيضًا.

1- يُعادل الرقم القياسي للأسطورة الإيراني علي دائي:

بثنائية ضد فرنسا في الجولة الثالثة من بطولة أوروبا 2020، عادل كريستيانو رونالدو الرقم القياسي للأسطورة الإيرانية علي دائي (109) بأكبر عدد من الأهداف الدولية.

وسجل رونالدو (36 عامًا) أهدافه الـ109 في 178 مباراة، بينما سجلها دائي في 149 مباراة خاضها مع منتخب إيران في الفترة بين 1993 و2006.