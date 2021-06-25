ضبط عاطلين بتهمة النصب على المواطنين بالمرج

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تلاحظ لقوة امنية أثناء مرورها بمنطقة المرج بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تجمع عدد من المواطنين وبإستبيان الأمر تبين قيام شخصان لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية بالنصب على عامل بإحدى المحال بدائرة القسم حال تواجده بالمحل عمله مدعيان عملهما بأحد الجهات الحكومية، وإستيلائهما منه على مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على المبلغ المالى المُستولى عليه- عدد 4 كارنيهات منسوبة لجهات مختلفة ،بمواجهتهما بما جاء بأقوال المُبلغ وما أسفر عنه الضبط، إعترفا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب "إنتحال الصفة" بإستخدام المضبوطات بحوزتهما.