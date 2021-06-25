أخبار عاجلة

تقلده الملك سلمان.. تعرّف على موقع وسام "آل سعيد" بين أوسمة عُمان -
إحصائية: ارتفاع نسبة التحصين بين منسوبي الجامعات السعودية -
أمير تبوك يرفع برقيتي شكر للقيادة الرشيدة بمناسبة تثبيت سقف السعر المحلي للبنزين -
بعد نبأ ارتفاع أسعار المكعبات.. إحدى شركات أعلاف الأفلاج تمتنع عن بيعها -
"العُمري" يثمّن مبادرة جامعة تبوك بإتاحة حجز مواعيد اللقاح -
السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة -
روسيا تتهم فرنسا بـ «النازية»: أصابتها الغيرة بسبب فشلها -
السودان: إرسال قوات مشتركة إلى ولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان للسيطرة على الأوضاع -
اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الزمالك حتى نهاية الدوري -
اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الزمالك وأسوان في كأس مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

ضبط عاطلين بتهمة النصب على المواطنين بالمرج

Print
ضبط عاطلين بتهمة النصب على المواطنين بالمرج ضبط عاطلين بتهمة النصب على المواطنين بالمرج

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلاحظ لقوة امنية أثناء مرورها بمنطقة المرج بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تجمع عدد من المواطنين وبإستبيان الأمر تبين قيام شخصان لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية بالنصب على عامل بإحدى المحال بدائرة القسم حال تواجده بالمحل عمله مدعيان عملهما بأحد الجهات الحكومية، وإستيلائهما منه على مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على المبلغ المالى المُستولى عليه- عدد 4 كارنيهات منسوبة لجهات مختلفة ،بمواجهتهما بما جاء بأقوال المُبلغ وما أسفر عنه الضبط، إعترفا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب "إنتحال الصفة" بإستخدام المضبوطات بحوزتهما.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

روسيا تتهم فرنسا بـ «النازية»: أصابتها الغيرة بسبب فشلها

روسيا تتهم فرنسا بـ «النازية»: أصابتها الغيرة بسبب فشلها

السودان: إرسال قوات مشتركة إلى ولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان للسيطرة على الأوضاع

السودان: إرسال قوات مشتركة إلى ولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان للسيطرة على الأوضاع

اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الزمالك حتى نهاية الدوري

اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الزمالك حتى نهاية الدوري