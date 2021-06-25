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ضبط 19 تاجر مخدرات في حملة بطوخ

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ضبط 19 تاجر مخدرات في حملة بطوخ ضبط 19 تاجر مخدرات في حملة بطوخ

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واصلت مديرية أمن القليوبية حملاتها على قرية مشتهر بدائرة مركز طوخ لضبط الخارجين على القانون وحائزى الاسلحة النارية حيث تم ضبط 5 عاطلين بحوزتهم 7 قطع سلاح نارى و4 اسلحة بيضاء و18 قضية مخدرات.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية اخطارا من المقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ يفيد قيام حملة مكبرة لاستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجرى المواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين اسفرت عن ضبط 7 قطع سلاح نارى عدد من الطلقات النارية بحوزة 5 متهمين وضبط 18 قضية مخدرات ضُبط خلالهم كميات من المواد المخدرة بحوزة 19 متهم لعدد 12 منهم معلومات جنائية«.

كما تم ضبط 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا «سرقات» ضبط 4 قطع سلاح أبيض .

كما تمكنت الحمله من تنفيذ 7146 حكم قضائى متنوع واحيل جميع المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.

المصرى اليوم

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