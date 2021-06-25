سقوط تاجر الهيروين فى دار السلام

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تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من رصد نشاط عاطل ، مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة ، له معلومات جنائية لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة متخذاً من شقة "مستأجرة " كائنة بدائرة القسم مكاناً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده داخل الشقة المُشار إليها ، وعُثر بداخلها على "كمية من مسحوق الهيروين المخدر - 5 هواتف محمول - مبلغ مالى - ميزان حساس" ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار ، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائه والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.