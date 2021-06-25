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تعرف على الطرق البديلة بسبب انشاءات محور الفردوس

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تعرف على الطرق البديلة بسبب انشاءات محور الفردوس تعرف على الطرق البديلة بسبب انشاءات محور الفردوس

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تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور لتنفيذ المرحلة الثالثة "ربط محور الفردوس بشارع ذاكر حسين مروراً أعلى شارع عبدالله العربى" وتنفيذ أعمال الغلق الكلى لشارع عبدالله العربى "إمتداد شارع الطيران" عند تقاطعه مع شارع ذاكر حسين لرفع عدد خمس كمرات معدنية.... إعتباراً من الساعة 12,00 صباح يوم السبت الموافق 26/6/2021 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 27/6/2021م، الأمر الذى يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية فى بعض المناطق مثل.

القادم من شارع الطيران: إستكمال السير بشارع عبدالله العربى "إمتداد شارع الطيران" مع تحويل حركة المرور عند المأوى الدورانى والعودة تجاه محور مصطفى النحاس فمناطق مدينة نصر.

القادم من محور الشهيد: إستكمال السير بمحور الشهيد فيميناً محور مصطفى النحاس فمناطق مدينة نصر.

القادم من شارع محمد النبوى: يسلك يساراً شارع جمال سليم فيميناً محورالشهيد فيميناً محور مصطفى النحاس فمناطق مدينة نصر.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

المصرى اليوم

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