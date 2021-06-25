قتل وإلقاء من فوق الجبل.. فيديوهات مسربة تكشف جرائم حرب الجيش الإثيوبي بتيجراي

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تداولت حسابات إثيوبية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطعًا مصورًا يوثق جرائم حرب يرتكبها جنود الجيش الإثيوبي بحق مدنيين في مناطق متفرقة من إقليم تيجراي.

وأظهر المقطع المصور مشاهد قتل يقوم الجنود الإثيوبيون بحق مدنيين عبر إعدامهم ثم الإطاحة بجثثهم من قمة منحدر في منطقة «دبري أباي» الواقعة شرقي الأقليم.

وحسبما أورده حساب منسوب لناشطة إثيوبية تدعى، سام شيشيه، قام جنود الجيش الإثيوبي، بإلقاء جثث المدنيين من فوق المنحدر، لافتة إلى أن جنود الجيش الإثيوبي أعدموا 40 مدنيا بطريقة مماثلة في «دبري أباي» في فبراير الماضي.

هجوم جوي على سوق مكتظة

وشن طيران الجيش الإثيوبي هجومًا جويًا على سوق مكتظة بالمدنيين في بلدة توجوبا، الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل 43 مدنيًا بينهم نساء وأطفال.

و أعلن مسؤول بالقطاع الطبي لوكالة رويترز الأربعاء إن ضربة جوية قتلت 43 على الأقل في بلدة توجوجا في إقليم «تيجراي» بإثيوبيا الثلاثاء، بعد قول سكان إن قتالا جديدا اندلع في الأيام القليلة الماضية شمالي مقلي عاصمة الإقليم.

و أشارتقرير رويترز إلى أن جنودا من الجيش الإثيوبي منعوا سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان، كما أكد المسؤول الطبي نقلا عن شهود وأول من وصلوا إلى المكان من خدمات الطوارئ أن 43 على الأقل قتلوا جراء الغارة.

ولم يعلق المتحدث باسم الجيش الإثيوبي، الكولونيل جيتنيت أداني على هذه الواقعة، مكتفيا بالقول إن الضربات الجوية تكتيك عسكري شائع وإن القوات لا تستهدف المدنيين. كما لم يرد متحدث باسم رئيس الوزراء آبي أحمد ولا رئيس الفريق الحكومي المعني بتيغراي على طلبات بالحصول على تعقيب على الواقعة.

وبحسب شهود محليين لوكالة رويترز، فإن الضربة أصابت سوقا في حوالي الساعة الواحدة ظهر الثلاثاء. وأضافت: «لم نر الطائرة لكن سمعناها، عندما وقع الانفجار فر الجميع، وبعد مرور بعض الوقت عدنا وحاولنا انتشال المصابين.

واختطفت قوات الجيش الإثيوبي القتلى والمصابين من مشافي «توجوبا»، مدعية أنهم جميعًا من مسلحي جبهة تحرير تيجراي، ورفض الجيش الإثيوبي السماح للمنظمات الحقوقية للوصول إلى موقع الحادث حتى يتثنى لهم اخفاء آثار جريمتهم بحق المدنيين بحسبما نقلته وكالة «رويترز» عن شهود عيان.

إبادة جماعية

ونقلت وكالة «أسوشيتيد برس» عن بيكا هافيستو، المبعوث الأوروبي إلى إثيوبيا ووزير خارجية فنلندا، قوله بأن قادة إثيوبيا قالوا في محادثات مغلقة معه إنهم يعتزمون إبادة سكان إقليم «تيجراي»

وحذر المبعوث الأوروبي من أن مثل هذا الهدف يبدو «تطهير عرقي». وتعد تصريحات، هافيستو، التي وصف فيها محادثاته مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد ووزراء آخرين في فبراير الماضي، من أكثر التصريحات حدة حتى الآن بشأن الصراع حول إقليم تيجراي الواقع شمالي إثيوبيا.

وجاءت التصريحات خلال جلسة نقاشية عقدت الثلاثاء مع لجنة تابعة للبرلمان الأوروبي. وقال أوتو تورتونين، المستشار الخاص لهافيستو، متحدثا إلى وكالة «أسوشيتد برس»، إن المبعوث الأوروبي إلى إثيوبيا «لم يعد لديه مزيد من التعليق حول الوضع في أقليم تيجراي».

وكان هافيستو، قال في فبراير الماضي إنه عقد «اجتماعات بناءة على مدار يومين وبشكل مكثف» مع آبي ووزراء رئيسيين بشأن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في تيغراي، حيث قتل آلاف المدنيين وظهرت مجاعة في إقليم يقطنه 6 ملايين نسمة.

ولم يتضح من تصريحات هافيستو التي أدلى بها هذا الأسبوع أي من المسؤولين الإثيوبيين أدلى بالتعليقات بشأن إبادة سكان تيجراي.

الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة، مطلع الشهر الجاري، أن سكان إقليم تيجراي في إثيوبيا يعانون كارثة إنسانية حقيقية فجميعهم تقريبا بحاجة إلى مساعدة غذائية، موجها دعوة لجمع 203 ملايين دولار لزيادة مساعداته.

وصرح المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي، تومسون فيري، في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية، أن «البرنامج التابع للأمم المتحدة وزع مساعدات غذائية طارئة على أكثر من مليون شخص منذ بدء عمليات التوزيع في مارس في مناطق شمال غرب إقليم تيجراي وجنوبه، حيث هناك 91% من سكان تيجراي، بحاجة إلى مساعدة غذائية طارئة بسبب النزاع».

يقع إقليم تيجراي شمال إثيوبيا وهو إقليم صغير، لكنه يتمتع بنفوذ سياسي واقتصادي كبير في تاريخ إثيوبيا. ويعد الإقليم الغني بالزراعة أحد الوجهات السياحية الهامة في البلاد. كما يضم مراكز تاريخية ودينية مصنفة على قائمة التراث العالمي وفي مقدمتها مدينة أكسوم مهد الكنيسة القبطية الإثيوبية.

في خريف 2020 شهد إقليم تيغراي الإثيوبي نزاعا دمويا مع الحكومة المركزية في أديس إبابا. وما تزال أزمة الإقليم مستمرة في وقت يتدفق فيه المزيد من اللاجئين إلى السودان حيث ظروف المخيمات التي يقيمون بها كارثية.