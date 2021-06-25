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الذهب في الأردن اليوم الجمعة 25 ــ 6 ــ 2021

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أسعار الذهب في الأردن اليوم الجمعة 25 ــ 6 ــ 2021 الذهب في الأردن اليوم الجمعة 25 ــ 6 ــ 2021

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سجل بالاردن ثباتًا مبشرًا خلال تعاملاته الصباحية اليوم الجمعة 25 ــ 6 ــ 2021، ليستقر عند نفس الأسعار التي تم التداول بها أمس الخميس بعدما شهدت عمليات تداول الذهب العالمية سلسلة من التراجع السعري خلال الأسبوعين الماضيين.

سعر الذهب في الاردن صباح اليوم الجمعة 25 ــ 6 ــ 2021
 وتعلن النقابة العامة لأصحاب محلات الحلي والمجوهرات في الاردن الأسعار اليومية للذهب، و تدعو النقابة كافة التجار بالالتزام بالأسعار المعلنة من النقابة.

وكانت الأسعار المعلنة لكافة فئات الذهب من النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الجمعة 25 ــ 6 ــ 2021 كما يلي:

وصل سعر الذهب عيار 24 في الأردن اليوم لمبلغ 43,00 دينار أردني للبيع، و 40,00 دينار أردني للشراء.

أما سعر الذهب عيار 21 فبلغ 36,300 دينار أردني للبيع، و 34,800 دينار اردني للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 في الأردن اليوم 32,500 دينار أردني للبيع، و 29,500 دينار أردني للشراء.

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