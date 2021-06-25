بعد تسمم قطة دار الأوبرا.. نقيب البيطريين: لابد من تعيين طبيب بيطري بكل منشأة

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قال الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، أن هناك حالة من الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حول من قام بتسميم قطة وأبنائها في دار الأوبرا للتخلص منها، تبادلت فيها بعض الجهات الاتهامات.

وأوضح نقيب البيطريين أن هذا الجد يؤكد أن تعيين طبيباً بيطريا في كل منشأة حيوية، أو مؤسسة، أو مصنع، أو نادى أصبح ضرورة حتمية للتعامل الرحيم مع تلك الحيوانات، ونقلها إلى دور الرعاية بالحيوان، أو المكان المناسب لها، مؤكدا أن الطبيب البيطري هو الوحيد المؤهل للتعامل مع كل الحيوانات، ويعلم كيفية التعامل مع أنواع الحيوان المختلفة، كما أنه المؤهل الوحيد للرقابة على الأغذية، وسلامتها، وذلك لضمان المأكولات والمشروبات السليمة والصحية المقدمة بكل منشأة.

وأكد «سليم»، أنه في مثل ما حدث في دار الأوبرا فلو كان هناك طبيبا بيطريا معين بها، لتعامل مع هذه القطط بالشكل الأفضل، وانهاء المشكلة، وفض الجدل من اتهامات بعض المهتمين بحقوق الحيوان لجهات معينة، بتعمد قتل حيوان بريء وأولاده، كما ان وجود الطبيب البيطري لا يختصر على التعامل مع مثل هذه الحالات العارضة، ولكن بالتأكيد دار الأوبرا بها كافتيريا أو مطعم وهنا دور الطبيب البيطري المعنى الوحيد بالرقابة على الغذاء، لمتابعة المطعم والكافتيريا وما تقدمه من مأكولات أو مشروبات من أصل حيواني، لعدم تعرض الزائرين أو العاملين بالمكان لأى أذى لو كانت هذه المأكولات أو المشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو بها ضرر صحى.

واختتم: «مثال دار الأوبرا ينطبق على كل المؤسسات الكبيرة، والصغيرة، والمنشآت الحيوية في كل ربوع مصر، سواء مؤسسات حكومية، أو مصانع كبيرة أو متوسطة، أو أندية رياضية، أو مطاعم، وغيرها من الأماكن التي تستدعى وجود طبيب بيطري للتعامل مع كل هذه الحالات التي ينتج عنها مشاكل مستقبلية.