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الإيقاف بقوة القانون وصرف نصف الراتب.. تعرف على طريقة فصل العامل بالقانون الجديد

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الإيقاف بقوة القانون وصرف نصف الراتب.. تعرف على طريقة فصل العامل بالقانون الجديد الإيقاف بقوة القانون وصرف نصف الراتب.. تعرف على طريقة فصل العامل بالقانون الجديد

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حدد مشروع قانون الفصل بغير الطريق التاديبى المعروض على مجلس النواب حاليا، والمقرر اصداره الاسبوع المقبل ن الطريقة التي يتم بها فصل العامل في حالة ارتكابه أي من المخالفات التي حددها القانون.

و نص القانون على ان «يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر

ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المُشار إليها في المادة (1/ مكرراً) من هذا القانون يوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف

كما نص المشروع على ان تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها، بالفصل في الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المُشار إليها في المادة (1) من هذا القانون، طعناً في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقاً لهذا القانون.

و جاء مشروع لتمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانوناً استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري والتي هي في أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري

كما رأت اللجنة التي ناقشت القانون أن المشروع جاء كاستحقاق دستوري، متسقاً مع أحكامه التي تضع على الدولة التزاماً بالحفاظ على الأمن القومي المصري ومكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وكذلك مكافحة الفساد، حيث إن الوظيفة العامة تكليف للقائمين بها لحسن سير مؤسسات الدولة.

و اشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والتي ترتب وبقوة القانون على نشر قرار الإدراج فقد شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

و لفتت اللجنة إلى أن المشروع يتضمن أحقية الموظف أو العامل الصادر بشأنه قرار بالفصل في اللجوء إلى القضاء

المصرى اليوم

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