المرشد الإيراني يتلقى لقاح بلاده المضاد لفيروس كورونا.. ماذا قال عنه؟

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تلقى المرشد الإيراني على خامنئي، اليوم الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح كورونا الايراني «كوف ايران بركت»، معربا عن شكره لجميع المعنيين الذين منحوا البلاد هذا اللقاح، الذي وصفه بأنه انجاز وطني عظيم، بعلمهم وخبرتهم وجهودهم العلمية والعملية.

وأضاف: لم أرغب في استخدام لقاح غير إيراني، فقلت سأنتظر اللقاح المحلي لأنه يجب علينا حماية وصون هذا الانجاز الوطني، متسائلا لماذا لا نتلقاه مادام هناك امكانية للوقاية والعلاج في الداخل؟.

ووضع خامنئي شرطين للتطعيم أولهما عندما يحين دوره لمن تجاوزت أعمارهم الـ 80 عاما، حيث يبلغ من العمر 82 سنة، وأن يكون اللقاح إيرانيا، وفقا لما قاله رئيس اكاديمية العلوم الطبية بإيران على رضا مرندي.

وكانت الإصابات في العالم قد تجاوزت الـ 180 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة.