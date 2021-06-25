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مصرع شاب بطلق ناري في حفل زفاف بمدينة الأقصر

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مصرع شاب بطلق ناري في حفل زفاف بمدينة الأقصر مصرع شاب بطلق ناري في حفل زفاف بمدينة الأقصر

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لقي شاب مصرعه، إثر اصابته بطلق ناري في الرأس بطريق الخطأ، بمنطقة القباح الشرقي شرق الأقصر، أثناء حضوره حفل زفاف بالمنطقة.

تلقى اللواء خالد عبدالحميد، مدير أمن الأقصر، بلاغا بمصرع محمود. س«، 25 عاما، وشهرته حماده، وتم نقله للمستشفى والتى لفظ فبها أنفاسه الأخيرة.

وتبين من التحريات إصابة المجنى عليه بطلق نارى في الرأس عن طريق الخطأ اثناء وجوده في حفل زفاف بمنطقة القباحى، وتكثف قوات الأمن من جهودها لضبط مرتكب الواقعة، والسلاح المستخدم .

تم تحرير محضر بالواقعة، واخطار النيابة للتحقيق في الواقعة .

المصرى اليوم

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