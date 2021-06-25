«سياحة النواب»: المائدة المستديرة بـ «برلين» إيجابية لإعادة السياحة الألمانية لمصر

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وصفت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، مشاركة مصر في المائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة الشرق الأوسط والأدنى الألمانية تحت عنوان «مصر» بمقر المؤسسة بـ«برلين» بالهامة للغاية، لمردوده الإيجابى على قطاع السياحة ،وإلقاء الضوء على مقومات مصر السياحية ومقاصدها المتميزة والمتنوعة لدفع حركة السياحة الألمانية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري، خاصة أن عنوان المائدة «مصر» مشيدة بتصريحات توماس إليربيك، عضو المجلس الاستشاري لمؤسسة NUMOV التي قال فيها إن المقصد المصري من أهم المقاصد السياحية المفضلة لدى السائح الألماني .

وقالت رئيس «سياحة النواب» في بيان أصدرته باسم اللجنة اليوم الجمعة، أن تصريحات «توماس إليربيك» هي نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية، في ظل جائحة كورونا العالمية من تدابير وإجراءات إحترازية ووقائية وضوابط السلامة الصحية في كافة المنشآت السياحية والفندقية والمنتجعات السياحية والمتاحف والمواقع الأثرية المختلفة على مستوي الجمهورية، وكذلك المطارات وشركات الطيران والأنشطة السياحية لضمان صحة وسلامة كافة العاملين بالقطاع السياحي والمواطنين والسائحين وتطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء بالأمصال المضادة لفيروس كورونا، لافتة إلى أنه سيتم الانتهاء من تطعيم جميع المواطنين والمقيمين بهاتين المحافظتين بنهاية شهر يونيو الجاري.

وأوضحت «علي» أن تصريحات توماس إليربيك بمثابة دعاية قوية وترويج للسياحة المصرية أمام أكثر من 50 ممثلاً لاتحادات الغرف السياحية والسفر وكبرى الشركات ومنظمي الرحلات السياحية وشركات الطيران والتنمية والاستثمار والبنوك بألمانيا واتحاد الدول الأورومتوسطية والعربية، وأعضاء المجلس الاستشاري لمؤسسة NUMOV والجمعية المصرية الألمانية ببون، بالإضافة للقاءات المثمرة التي سوف يعقدها الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار مع مع «توماس بارايس» وزير الدولة بوزارة الاقتصاد والطاقة ومفوض الحكومة الفيدرالية للسياحة بألمانيا، والمشاركين لدفع الحركة السياحية إلى مصر.