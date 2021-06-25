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تعرف على أهم معايير اختيار الواعظات بالمساجد ()

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تعرف على أهم معايير اختيار الواعظات بالمساجد (فيديو) تعرف على أهم معايير اختيار الواعظات بالمساجد ()

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كشفت المهندسة ميرفت عزت، من واعظات وزارة الأوقاف، أهم معايير اختيار الواعظات بالمساجد، موضحة أنه لا بد أن يكون خريج معهد إعداد الدعاة.

وأضافت ميرفت عزت خلال استضافتها مع الإعلامي محمد جاد مقدم برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، أن يشترط لدخول معهد إعداد الدعاة أن يكون المتقدم من حفظة القرآن الكريم ثم يخضع لاختبار في الفقه والسيرة وحال نجاحه يُصبح المتقدم من طلبة المعهد لمدة عامين.

وأشارت إلى أنه عقب تخرج الدارس من معهد إعداد الدعاة يتقدم لاختبار في وزارة الأوقاف لكي يحصل على تصريح للعمل في المساجد.

المصرى اليوم

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