سيولة مرورية فى هذه الطرق والمحاور

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شهدت الحركة المرورية اليوم بمختلف طرق ومحاور وميادين القاهرة والجيزة، ، سيولة مرورية ،وانتظمت الحركة على جميع الطرق دون كثافات ومنها

وكانت حركة المرور منتظمة بمحاور القاهرة الجديدة ومدينة أكتوبر ومنها

محور 26 يوليو أمام القادم من مناطق أكتوبر وفي طريقه إلى الجيزة

أعلى ميدان لبنان

أعلى مناطق الزمالك

ميدان مصطفى محمود للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبرى 15 مايو

أعلى كوبري أكتوبر للقادم من مناطق الجيزة ومتجه لشرق القاهرة

أعلى منطقة الشهيد حتى منزل رمسيس

أعلى محور المشير وطرق التجمع والقطاعية ودائري المعادي

وشهد شارع فيصل والهرم وكوبري عباس والجامعة وميدان النهضة